محافظ الوادي الجديد يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية أبو منقار بالفرافرة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، خلال جولته التفقدية بمركز الفرافرة أعمال التطوير الجارية بقرية أبو منقار ضمن ٢٨ قرية وتابع تشملها مبادرة حياة كريمة.

وتابع أعمال الإنشاءات بمجمع الخدمات الذي يضم ( شهر عقاري - مكتب تموين - مكتب بريد - مركز تكنولوجي - سجل مدني - وحدة محلية - وحدة إجتماعية)، كما اطمئن على موقف مشروع الصرف الصحى المتكامل الجاري العمل به والذي بلغت نسبة تنفيذه أكثر من ٣٠ ٪ من الأعمال.

وكان قد عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم، إجتماعََ لمتابعة موقف مشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي "حياة كريمة" بالفرافرة بحضور اللواء محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من القيادات التنفيذية المعنية ومسئولي الشركات العاملة بالمشروعات.

واستهل المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة لقائد المنطقة الجنوبية العسكرية بمناسبة توليه القيادة، متمنياََ له التوفيق في مهام عمله،وشدد المحافظ علي الإلتزام بالتوقيتات المحددة للإنتهاء من تنفيذ الأعمال وعدم السماح بأي تأخير.

ووجه الزملوط بسرعة إنهاء أي قرارات تخصيص مطلوب للأراضي التي تقام عليها المشروعات، والبدء في الإجراءات الإدارية والتصميمات اللازمة للمرحلة التالية أثناء العمل بالمرحلة الحالية لإستغلال الوقت.

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