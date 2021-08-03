مران الزمالك.. كارتيرون يُحفز اللاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين في المران المسائي اليوم الثلاثاء.

وحرص كارتيرون على تحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران، كما تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة والأهداف التي يتم العمل عليها في الفترة المقبلة.



وشارك محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض في المران المسائي اليوم الثلاثاء.

وخاض علاء التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها خلال مواجهة مياه البحيرة الودية أمس والتي انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية على هامش مران الأبيض المسائي اليوم الثلاثاء.

وقاد فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الفقرة البدنية للاعبين، حيث أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة.

خاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران المسائي اليوم الثلاثاء.

وأشرف على تدريبات اللاعبين، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حيث يحرص على ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات بطولة الدوري.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة وذلك بعد خوضه ٢٧ جولة من