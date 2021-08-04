ماذا يحدث قبالة ساحل الإمارات؟.. انفجارات وفقدان سيطرة على سفن واختطاف ناقلة .. اتهامات لـ إيران.. وطهران تنفي وقوع أي حوادث

تقارير بريطانية تؤكد اختطاف إيران أسفلت برنسيس

أمريكا ترفض توجيه الاتهام إلى إيران

أسوشيتد برس: طبيعة الحادث لا تزال غامضة

شهدت المياه الإقليمية قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي مساء أمس الثلاثاء، حادثة يمكن وصفها بالغامضة، من فقدان السيطرة على عدد من السفن واختطاف أخرى.

جاء أول تقرير عن الحادث من هيئة التي قالت إنها على علم بوقوع "حادثة" ليست قرصنة قبالة ساحل الفجيرة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونصح إشعار التحذير، بناءً على مصدر ثالث، السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.

وقالت قناة "الشرق" السعودية نقلا عن مواقع مراقبة الطائرات إن طائرة تابعة لسلاح الجو العُماني تتجه إلى منطقة الحادث في خليج عُمان.

وذكر موقع خرائط عالمي أن ناقلة النفط "جولدن بريليانت" التي ترفع علم سنغافورة تواجه ظرفا غير اعتيادي في خليج عُمان.

وأضافت مواقع مراقبة حركة الملاحة أن العديد من السفن التي ترفع علم بريطانيا غيَّرت مسارها في خليج عُمان.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن هجوما جديداً على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة الفجيرة. كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هجوماً وقع على ناقلة قبالة سواحل الفجيرة.

وذكرت وكالة "رويترز" إن سفينة جولدن بريليانت في خليج عمان خارجة عن السيطرة.

وزعمت قناة "فيلق القدس" ووكلة "فارس"الإيرانية أن السفينة جولدن بريليانت اصطدمت بلغم بحري قبالة الفجيرة.

سفن تخرج عن السيطرة

ذكرت فضائية العربية السعودية أن 3 سفن في خليج عمان أصبحت خارجة عن السيطرة بعد أنباء عن حادث غير معروف.

أعقب ذلك ما أفاد به موقع "مارين ترافيك" من أن ناقلة المواد الكيميائية "جولدن بريليانت" عادت إلى الإبحار بعد تشغيل محركاتها.

وأصدرت أربع سفن على الأقل تحذيرات بأنها فقدت السيطرة على توجيهها. وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الطبيعة الدقيقة للحادث لم تتضح بعد.

وأوضحت الوكالة أن الناقلات الأربع هي، "كوين إيماثا" و"جولدن بريليانت" و"جيج بوجا" و"ابس"، مشيرة إلى أن السفن أصدرت التحذيرات في الوقت نفسه تقريبا.

إيران واتهامات باختطاف السفينة أسفلت برنسيس

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن الحادث الذي وقع قبالة سواحل الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر "اختطافاً محتملاً".

وبحسب "رويترز"، أصدرت الوكالة تحذيراً للسفن بتوخي الحذر الشديد في المنطقة، على بعد حوالي 60 ميلاً بحرياً شرق إمارة الفجيرة. وأضافت أنها تحقق وتدقق في المعلومات المتداولة الآن.

وانتشرت صورة ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية للناقلة جولدن بريليانت التي تحمل علم سنغافورة، والتي قالت وسائل إعلام إيرانية أنها كانت في حوزة إسرائيل.

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصادر أمنية، بأن مجموعة مسلحة مدعومة من إيران، يُعتقد أنها اختطفت السفينة "أسفالت برينسيس" في خليج عُمان.

وقالت مصادر إعلامية بريطانية، إن مجموعة من 8 أو 9 أفراد مسلحين صعدوا على متن السفينة "أسفالت برينسيس" واستولوا عليها.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن السفينة المختطفة لا علاقة لها ببريطانيا أو إسرائيل.

وأكد موقع "لويدز ليست" البريطاني لمراقبة حركة السفن أن التقارير المتعلقة بالناقلة المخطوفة في خليج عمان، والتي أثارتها عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الثلاثاء، هي ناقلة "اسفلت برنسيس" التي ترفع علم بنما، وقال إنه بعد أيام من هجوم مميت على ناقلة النفط ميرسر ستريت، اختطفت إيران ناقلة أسفلت قبالة خليج عمان.

وقال الموقع إن أفراد مدججين بالسلاح اختطفوا الناقلة أسفلت برنسيس وطالبوها بالإبحار إلى إيران.

من جابنها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، ضلوع طهران في أي دور بما يجري للسفن قبالة خليج عمان، محذرة من خلق أجواء متحيزة.

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استعداد إيران لتقديم المساعدة بشأن المشاكل التي تواجه أنظمة الملاحة في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن "التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب ساحل الخليج تثير الريبة".

في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إنه ينفي ضلوع قوات إيرانية أو حلفاء لها في حادثة سفينة قبالة ساحل الإمارات.

وأضاف الحرس الثوري أن الاتهامات ضد إيران ذريعة لعمل عدائي ضدها.

فيما لم تصدر أية تعليقات من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأحداث التي وقعت قبالة مياه الفجيرة.

وفي تعليق ثان، قالت إيران إن حركة الملاحة في بحر عُمان والخليج طبيعية ولم تبلغ أي دولة في المنطقة عن وقوع أي حادثة.

وأضافت أن القوات المسلحة الإيرانية وجميع أفرعها في الشرق الأوسط لا علاقة لها بالحادث الذي وقع في خليج عُمان اليوم.

بينما علقت وزارة الخارجية الأمريكية على حادث اختطاف سفينة أثناء مرورها بمنطقة خليج عمان، واعتبرت أن الحديث عن هوية المختطفين لا يزال مبكرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: “ نحن على علم بالتقارير بشأن خطف سفن في خليج عمان وقلقون بشأنها ونعمل مع الشركاء للحصول على مزيد من المعلومات”.

وتابع: “نشهد سلوكا مقلقا من جانب إيران في المنطقة ولكن لا يزال مبكرا تحديد هوية المسؤول عن الحادث”.

وأشار برايس إلى أن واشنطن ستواصل مشاركة المعلومات والتنسيق مع شركائها في الخليج بشأن حادث خليج عُمان.