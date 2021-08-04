نتيجة تصفيات منتخبات المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية في كرة اليد

انطلقت صباح الثلاثاء، تصفيات منتخبات المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة اليد (قطاعات ) واتسمت بروح التنافس بين منتخبات المناطق المشاركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لجميع المشاركين فى البطوله من طلاب وهيئة اشراف.



وجاءت نتيجة التصفيات كالتالى:-

أولاً قطاع الأسكندرية:

كانت المنافسة بين مناطق ( الإسكندرية – الشرقية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – جنوب سيناء) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة لمديرية التربية والتعليم بطوسن بمدينة الإسكندرية وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتى ( البحيرة والغربية) .



ثانياً قطاع بورسعيد:

كانت المنافسة بين مناطق( بور سعيد – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الإسماعيلية) وصعد إلى النهائيات المركزيه منطقتى (الدقهلية والإسماعيلية) وذلك على ملاعب صالة 6 أكتوبر المغطاة ببورسعيد وبحضور الشيخ وسيم متولي خليل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية.



ثالثاً قطاع بني سويف:

كانت المنافسة بين مناطق( بنى سويف – الجيزة – الفيوم – المنيا – الوادى الجديد – القاهرة ) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة ببنى سويف وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتي( القاهرة والفيوم).



رابعاً قطاع الأقصر:

كانت المنافسة بين مناطق( الأقصر – أسوان – قنا – البحر الأحمر – أسيوط ) وذلك على ملاعب مركز التنمية الرياضية بطيبة وذلك بحضور السيد دكتور خليفة ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاقصر والأستاذه جمالات كامل الوكيل الشرعي وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتى(أسيوط وأسوان).



ومن المقرر أن تكون التصفية على مستوى الجمهورية لتحديد المراكز الأربعة الأولى لبطولة كرة اليد للمرحلة الثانوية بنين خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجارى بمدينة الإسكندرية.

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