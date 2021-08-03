نائب محافظ القاهرة: إزالة 1250 عقارا ونقل 4050 أسرة من عزبة أبو قرن العشوائية..صور

تبذل محافظة القاهرة جهودا كبيرة في ملف تطوير العشوائيات ضمن جهود الدولة حتى تصبح مصر قريبا بلا عشوائيات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويعد ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أهم الملفات على مدى عقود طويلة مضت، وقد حظي هذا الملف باهتمام واسع من القيادة السياسية إذ تبنت الحكومة خطة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها بيئيا واجتماعيا واقتصاديا حيث ان المناطق غير الآمنة تضر بحياة الإنسان وصحته وماله وقد وفرت الدولة وحدات سكنية في مناطق مخططة عمرانيًا وتجهيز الوحدات بالأثاث والأجهزة ليتمتع مواطنو المناطق بمشاريع سكنية حضارية مجهزة بكل الخدمات، مع الحرص على تحسين مستوى المعيشة، لنقل الأسر من العشوائيات إلى مجتمع جديد تتوافر به كل الخدمات .
فى السياق ذاته واستكمالا لخطة الدولة والقيادة السياسية والموضوعة تحت شعار " بناء الإنسان قبل المكان " بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى بنقله من العشوائيات وخاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع آمن بدات محافظة القاهرة ازالة منطقة عزبة ابو قرن العشوائية بتواجد لنائب المحافظ للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم.
وحرصت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على التواجد بموقع الازالة لمتابعة الاعمال والوقوف على كل ما يطرأ وتذليل اى عقبات فور حدوثها .
وصرحت بأنه تمت اعمال الازالة لليوم الاول وتم الانتهاء من ازاله ١٣ عقارا وتسكين ٢٩ اسرة بمدينة معا فى الحال .
جدير بالذكر ان اجمالى ماتم حصره بعزبة ابو قرن١٢٥٠ عقارا بإجمالي ٤٠٥٠ اسرة وقد بدأت اعمال الازالة بشكل آمن .
كما تمت اعمال الازالة بإشراف من نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية و بحضور اللواء ابراهيم عوض سكرتير مساعد محافظة القاهرة واللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة وبالتعاون مع قوات الشرطة وبتواجد من الادارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة.
وتمت اعمال الازالة طبقا للتعليمات المشددة من نائب المحافظ بضرورة تنفيذ اعمال الازالة والتسكين الفورى للمواطنين واتمام جميع الاعمال بشكل آمن حفاظا على حياة وسلامة سكان المنطقة.