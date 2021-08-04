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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 100 ألف ريال.. 5 سيارات هاتشباك في السعودية

تويوتا ياريس
تويوتا ياريس

تعتبر السيارات الهاتشباك من أهم فئات المركبات المتواجدة داخل السوق السعودي للسيارات؛ بسبب حب فئة الشباب لها، لما تتمتع به من مميزات، أهمها شكلها الرياضي وأدائها العالي.

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على أهم 5 سيارات هاتشباك في السعودية، بباقة الـ100 ألف ريال. 

 

1- سكودا فابيا

تتزود السيارة سكودا فابيا بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600  سي سي، ليولد قوة 110  حصان ، مزودة بناقل حركة 4 السرعات.    

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 11 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودي : 

- أوتوماتيك / AMBITION 2021 بسعر 57,173 ر.س.

 

2- تويوتا ياريس

تأتى السيارة تويوتا ياريس بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500  سي سي، ليولد قوة 105  حصان ، مزودة بناقل حركة 4 السرعات.   

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 11 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودي : 

مانيوال / STD 2021 بسعر 52,258 ر.س.

- أوتوماتيك / YX 2021 بسعر 56,445 ر.س.

- أوتوماتيك / Y CVT 2021 بسعر 57,039 ر.س.

- أوتوماتيك / Y PLUS CVT 2021 بسعر 59,089 ر.س.

- أوتوماتيك / S 2021  بسعر 59,202 ر.س.

 

3- شيفروليه سبارك

تستمد السيارة شيفروليه سبارك قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400  سي سي، ليولد قوة 98  حصان ، مزودة بناقل حركة 4 السرعات.

        

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودي : 

- أوتوماتيك / LS 2021 بسعر 53,790 ر.س.

- أوتوماتيك / LT 2021 بسعر 64,900 ر.س.

 

4- هيونداي فيلوستر

تتزود السيارة هيونداي فيلوستر ، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600  سي سي تيربو ، ليولد قوة 200  حصان ، مزودة بناقل حركة 4 السرعات.

        

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 7.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودي : 

- أوتوماتيك / T-GDI 2021 بسعر 99,000 ر.س .

 

 

5- بيجو 308

تستمد السيارة بيجو 308 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600  سي سي، ليولد قوة 163  حصان ، مزودة بناقل حركة 4 السرعات.

 

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودي : 

- أوتوماتيك / GT LINE 2021 بسعر 103,835 ر.س.

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