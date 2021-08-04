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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي سنغافورة: التكنولوجيا تمكن مؤسسات الفتوى من الوصول للجمهور

مفتي سنغافورة
مفتي سنغافورة

وجَّه الدكتور ناظر الدين محمد ناصر مفتي سنغافورة كلمة مصورة إلى مؤتمر الإفتاء العالمي السادس الذي انتهت فعالياته أمس، وكان تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي" تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم.


وقال مفتي سنغافورة: إن التكنولوجيا الرقمية الحديثة أتاحت لنا سبل التواصل واللقاء دون عائق ولو عن بعد، وأن نعزز من خلالها أواصرنا الطيبة وعلاقتنا الوطيدة، فالتحاور والتعاون والتكاتف بيننا لا بد أن يستمر كل وقت، ولا يجب أن يتوقف بسبب هذه الجائحة، وذلك استنادًا لقوله سبحانه وتعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى).


وأضاف أن هذه الجائحة وإن كانت قد ملأت الأرض ظلامًا وعرقلت الحياة الإنسانية في كثير من النواحي، لكنها في النواحي الأخرى تحمل قبسات نور تضيء الآفاق وتأتي بالفرص في شكل أنماط الحياة الجديدة.


وأشار إلى أنهم شاهدوا في سنغافورة كيف أن المسلمين حاولوا التأقلم مع هذا القدر الإلهي، ورغم الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها في كافة المؤسسات فإنها تسعى جاهدة وتظل نشيطة في خدمة المجتمع المسلم وغير المسلم.


وأوضح أنه تم عقد الكثير من الأنشطة الدينية عن طريق استخدام التكنولوجيات الرقمية، مثل عقد حلقات الدروس الدينية عن طريق المنصات الرقمية ودفع الزكاة إلكترونيًّا وغيرها، وعلى الصعيد الدولي لاحظنا أن نفس الخطوات تم اتخاذها من قِبل المؤسسات الدينية العالمية.


وأكد أن أبناء الأزهر في سنغافورة يمكنهم الآن متابعة المحاضرات الدينية التي يلقيها كبار علماء وأساتذة الأزهر الشريف بالبث على الهواء مباشرة على قنوات التواصل الاجتماعي المتنوعة، وهو ما ربطهم بمنبع العلم والحكمة بفضل التكنولوجيا الرقمية.


وتابع: "إن التكنولوجيا الرقمية تعزز الوسائل التي تمكِّن المفتين ومؤسسات الفتوى من الوصول إلى جمهور المسلمين ومجتمعاتهم بطرق مباشرة، ويجعلنا نستطيع ذلك من خلال تحليلات وحلول حسابية رقمية معقدة".


وختم قائلًا: "نأمل أن تكون الفتاوى والتوجيهات الدينية الصادرة من مؤسسات الفتوى المعتمدة المتصفة بالوسطية في مقدمة القائمة عند البحث والتصفح لأي قارئ أو باحث على الإنترنت بدلًا من المواقع الأخرى التي قد يكون لها توجهات متطرفة".

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