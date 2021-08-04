الطالبة بسنت تفاجئ رامي رضوان بأعمالها في تصميم الحلي والمجوهرات .. شاهد

قدّم الإعلامي رامي رضوان حلقة خاصة من برنامج «مساء DMC» باستضافته للدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، والطالب محمود أسامة والطالبة بسنت، لاستعراض اختراعاتهم وأعمالهم.

واستعرضت الطالبة بسنت أحمد عيد أعمالها، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان خلال برنامج «مساء DMC»، في تصميم الحلي والمجوهرات.

وقالت الطالبة بسنت أحمد بمدرسة ايجبت جولد لصناعة الحلي والمجوهرات، إنها حصلت على مجموع عال يمكنها الالتحاق بالثانوية العامة، ولكنها قررت دخول مدرسة إيجبت جولد.

وأوضحت الطالبة بسنت أحمد، أنها مرت باختبارات وإجراءات صعبة قبل الموافقة على القبول، منوهة إلى أن المدرسة تعتمد على “الاعتماد على النفس” في الدراسة سواء النظري والعملي ومواد التخصص، مؤكدة أنها صاحبة التصميم والتنفيذ .

فانوس متكلم وسيارة تعمل بالموبايل

أستعرض الطالب محمود أسامة، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، جزءا من اختراعاته وهم «فانوس متكلم» و «سيارة تعمل بالموبايل»، مؤكدا أنه يمكن التحكم في كل شئ في المنزل من خلال الصوت باستخدام الموبايل.

وبدوره قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، إنهمبدئوا في تغيير فكرة التعليم الفني عند أولياء الأمور منذ عام 2018، وهذا عندما نهجت الوزارة سياسية جديدة وقامت بإدخال العديد من التغيرات على التعليم الفني .

وأضاف «عمرو بصيلة»، أن التعليم الفني اصبح له دور في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد ، مؤكدا ان الوزارة قامت بعمل تدريب للمدرسين الذين سيقدمون المواد للطلاب في المدارس التكنولوجية .

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، أن المدارس التكنولوجية هدفها تلبية احتياجات سوق العمل وتساعد الطالب علي دراسة المجال الذى يرغب فيه.