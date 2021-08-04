شاعر محنّك.. روتانا تهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

حرصت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على توجيه التهنئة للمستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت روتانا في منشور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام: «‎هو رجل شامخ .. ‏شاعر محنّك .. ‏محب للفن وأهله .. صانع للتحديات .. ‏حطم قيود المستحيلات .. ‏تحقيقاً لرؤية وتوجيه القيادة الرشيدة .. ‏استطاع أن يغير مفهوم الترفيه وخارطته .. رجل أحب الجميع، وأحبه الجميع .. ‏ويبقى حبه للوطن هو الحب الأسمى .. معالي ⁧‫#تركي_آل_الشيخ‬⁩ .. كل عام وأنت بخير».

آخر أعمال تركي آل الشيخ

ويتعاون المستشار تركي آل الشيخ في ألبوم النجم السعودي عبد المجيد عبدالله الجديد «عالم موازي» بعدة أغاني، وهي: «لا تعاتب، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله».

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 21 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان».



مسلسل الثمانية

يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، نشر صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد “الثمانية” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وعلق تركى آل الشيخ على الصورة قائلا: “المخرج الكبير أحمد مدحت.. الفنان القدير خالد الصاوي.. والنجم الكبير آسر ياسين والنجوم غادة عادل ومحمود البزاوي وريم مصطفى ومحمد علاء جامايكا ومصطفى البنا والممثل السعودي خالد صقر ومهندس الديكور القدير محمد عطية ومصممة الملابس القديرة منى التونسي ومدير التصوير العالمي توماس اورن توماسون والمونتير هيثم كرم.. ومحمد عبدالمتعال رئيس قناة ام بي سي مصر وحمادة اسماعيل المشرف العام على الانتاج والمنتج الاستاذ عبدالله ابو الفتوح والمنتج المنفذ احمد سوكة”.

مسلسل "الثمانية" يعد أول عمل يقوم بتأليفه تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومن إنتاج مجموعة MB، وإخراج أحمد مدحت.

تركى آل الشيخ أعلن عن أبطال مسلسل "الثمانية"، حيث يشارك عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، مصطفى البنا.