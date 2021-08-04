الصخرة.. رامي ربيعة يهنئ وائل جمعة بـ عيد ميلاده.. شاهد

هنأ رامى ربيعة لاعب الأهلي، وائل جمعة نجم القلعة الحمراء والمنتخب السابق، بمناسبة عيد ميلاده الـ46، والذي وافق يوم أمس، 3 أغسطس؛ إذ ولد صخرة دفاع الأحمر في اليوم ذاته عام 1975، في قرية الشين بمركز "قطور في محافظة الغربية.



ونشر رامي صورة تجمعة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع "انستجرام" وكتب علي الصورة قائلاً "كل سنة وانت طيب يا صخرة"



ويعد وائل جمعة واحدا من أفضل مدافعي القارة الإفريقية على مر التاريخ فى ظل الإنجازات الرائعة التى حققها سواء مع ناديه الأهلي أو منتخب مصر .



ويمتلك وائل جمعة تاريخا حافلا مع النادي الأهلي، منذ أن ارتدي قميصه قادمًا من فريق غزل المحلة؛ إذ انضم اللاعب بقرار من البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب الأسطوري للنادي.





ولعب وائل جمعة خلال مسيرته الكروية 399 مباراة مع الأهلي، مقسمة إلى 241 بالدوري، و18 كأس مصر، و6 السوبر المصري، و114 في بطولات أفريقيا المختلفة، و11 كأس العالم للأندية، و9 «بطولات عربية».







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