سيد معوض يحتفل بعيد ميلاد وائل جمعة

هنأ سيد معوض، وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ46، والذي وافق يوم أمس، 3 أغسطس؛ إذ ولد صخرة دفاع الأحمر في اليوم ذاته عام 1975، في قرية الشين بمركز "قطور في محافظة الغربية.



ونشر سيد معوض صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع "انستجرام" وكتب علي الصورة قائلاً "عيد ميلاد سعيد"



ويعد وائل جمعة واحدا من أفضل مدافعي القارة الإفريقية على مر التاريخ فى ظل الإنجازات الرائعة التى حققها سواء مع ناديه الأهلي أو منتخب مصر .

وأعلن وائل جمعة اعتزاله كرة القدم في 20 فبراير عام 2014، بعد أن رفع كأس بطولة السوبر الأفريقي للمرة السادسة في تاريخ الأهلي



