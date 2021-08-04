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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام حجاج تنعى الفنانة فتحية طنطاوي

فتحية طنطاوي
فتحية طنطاوي

نعت النجمة ريهام حجاج الفنانة فتحية طنطاوي الذي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وكتبت ريهام عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "وداعًا فتحية طنطاوي".


أعلن  الملحن والموزع الموسيقي محمد سعد، وفاة والدته - الفنانة فتحية طنطاوي - وذلك اليوم الأربعاء 4 أغسطس.


وكتب محمد سعد، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله.. اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك.. وثبتها عند السؤال.. واجعل مأواها الجنة.. نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعًا».


وأكدت الخبر، عازفة الفلوت دعاء صابر، إذ أعلنت وفاة خالتها، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله خالتي الحبيبة والفنانة القديرة فتحية طنطاوي.. اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك.. وثبتها عند السؤال واجعل مأواها الجنة».
 
المشوار الفني لـ فتحية طنطاوي

فتحية طنطاوي بدأت مشوارها على مسرح الدولة القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل بالتليفزيون في مسلسلات وسهرات وأفلام، وبلغ رصيدها الفني لما يقرب من 140 عملًا فنيًا، وكان آخر أعمالها مسلسل أبو جبل للفنان مصطفى شعبان قبل عامين. 

وجسدت فتحية طنطاوي عددا من أبرز الأدوار، من بينها: “بائعة الطرشي" في فيلم ديل السمكة عام 2003، و”أم عبد الحكم" في فيلم الطوق والأسورة عام 1986، و"أم العريس سعيد" في فيلم دم الغزال عام 2005.

وأبرز الأعمال التي شاركت فيها فتحية طنطاوي، هي مسرحية “انتهى الدرس يا غبي” للفنان محمد صبحي عام 1975، ومسلسل “البخيل وأنا” للفنان فريد شوقي عام 1990، و"عباس الأبيض" في اليوم الأسود للفنان يحيى الفخراني عام 2004.

 

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ريهام حجاج نعي وفاة وعكة صحية فتحية طنطاوي تعرضها لوعكة صحية

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