إصابة 21 شخصا في تصادم حافلة بسيارة نقل على طريق "الأدبية - السخنة"

أصيب 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق "الأدبية - السخنة"، تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف السويس بلاغًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بتصادم حافلة ركاب تابعة لإحدى الشركات، بـ سيارة نقل، على مسافة 2 كيلو من ميناء الأدبية.

وانتقلت 15 سيارة لموقع الحادث؛ لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونُقل المصابون إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وأفادت روايات شهود عيان، بأن الحافلة كانت في طريقها إلى المصنع يستقلها عمال الوردية الثالثة، وأن الحادث وقع السرعة الزائدة سائق سيارة النقل. ​