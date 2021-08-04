حادث طريق الأدبية- السخنة.. "صحة السويس" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال المصابين

قال الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة فى السويس، إن المديرية رفعت حالة الطوارئ لاستقبال المصابين بقسم الطوارئ بالمستشفى العام، وفتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي.

وأضاف “الحفناوي” فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن أغلب الإصابات التى وصلت للمستشفى متنوعة، ما بين "اشتباه كسر بالعمود الفقري، وما بعد الارتجاج، وسحجات، وكدمات".

وأصيب 21 عاملا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق العين السخنة- السويس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتلقت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة بعد الأدبية بـ2 كيلو في اتجاه العين السخنة.

ومن جهته، وجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف بالسويس، 15 سيارة لنقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفى العام.