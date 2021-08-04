عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث طريق الأدبية- السخنة.. "صحة السويس" ترفع حالة الطوارئ لاستقبال المصابين

حادث تصادم على طريق
حادث تصادم على طريق السخنة - الادبية

قال الدكتور اسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة فى السويس، إن المديرية رفعت حالة الطوارئ لاستقبال المصابين بقسم الطوارئ بالمستشفى العام، وفتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي.

وأضاف “الحفناوي” فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن أغلب الإصابات التى وصلت للمستشفى متنوعة، ما بين "اشتباه كسر بالعمود الفقري، وما بعد الارتجاج، وسحجات، وكدمات".

وأصيب 21 عاملا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق العين السخنة- السويس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام. 

وتلقت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة بعد الأدبية بـ2 كيلو في اتجاه العين السخنة. 

ومن جهته، وجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف بالسويس، 15 سيارة لنقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفى العام.

تأمين العمل حادث تصادم اصابة غرفة عمليات طنطا صحة مستشفي رام سيارة نقل رئيس العين السخنة المدير الطرق الإسعاف

موضوعات متعلقة

انتشال جثة مسنة طافية بترعة في أبنوب

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة بأسيوط

مصرع عروسين في حادث تصادم بـ الشرقية

إصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات بأسيوط

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بعامود كهرباء بأسيوط

مش قصة مسلسل دي حكاية شهيد.. واقع الاختيار كان أكثر بطولة

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بأسيوط

مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بطريق السخنة

ترشيحاتنا

النقل في عهد السيسي .. شبكة طرق وكباري متكاملة.. ومشروعات تنفيذ لأول مرة بمصر|صور

ظنوا أنه مات في حادث طائرة.. رجل يعود إلى أسرته بعد غياب 45 عامًا

مريض بـ الهيموفيليا: لا يوجد شفاء تام.. وتأخر العلاج يؤدي لمشكلات بالمفاصل..فيديو

شائعات وفاة أحمد السقا تنتشر.. وهذا رد فعل أسرته

انفجار هاتف OnePlus Nord 2 مع مستخدم بعد شرائه بأيام.. والشركة ترد

علامات تدل على تلف فلتر الهواء؟ اعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ