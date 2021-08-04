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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

منذ تولي الرئيس.. تأهيل 808 آلاف شاب في مهن التشييد والبناء بالمركزي للتعمير

عبدالفتاح السيسى
عبدالفتاح السيسى

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، ممثلاً فى جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء، قام بتدريب وتأهيل 808 آلاف شاب، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2021، وذلك من خلال 36 مركز تدريب تابعة للجهاز موزعة على المحافظات، تقوم بتأهيل وتدريب الشباب، ورفع كفاءة العمالة الفنية فى مجال مهن التشييد والبناء.


وأكد وزير الإسكان، أن التدريب على حرف التشييد والبناء، يهدف للارتقاء بمستوى صناعة التشييد، وتوفير العمالة الفنية المُدربة لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى الجارية والمستقبلية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية للعمالة المصرية، وآثارها السلبية على المجتمع، موضحاً أن وزارة الإسكان تقوم بهذا الدور في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة، والقضاء على البطالة، وتأهيل الشباب لمواجهة متطلبات سوق العمل.

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وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير: يجري حالياً استحداث مجالات جديدة تخدم مجال التشييد والبناء، تشمل (معمل اختبارات الطرق والتربة والخرسانة، ومحطات الخرسانة الجاهزة)، لإتاحة المزيد من مجالات التأهيل للشباب، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة العمالة الفنية في مجال التشييد والبناء، وتوفير العمالة الفنية المُدربة لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية.


وأشار إلى أنه في مجال التدريب على حرف التشييد والبناء، يقوم جهاز التدريب، بتأهيل المتدربين على أعمال الحرف التالية (نجار مسلح – حداد مسلح – مباني – بياض المحارة – نجارة العمارة – التركيبات الكهربائية – التركيبات الصحية – الأعمال المعدنية والألوميتال – البلاط – الدهانات)، وتبلغ مدة الدورات التدريبية الأساسية 40 يوماً تدريبياً، وتستهدف هذه الدورات الفئات الآتية (المتقدمين العاديين "جميع الفئات" – التدريب الصيفي لطلبة الجامعات – طلبة المدارس الفنية الصناعية "التعليم المزدوج" – التدريب التحويلي لعمال المصالح الحكومية)، ويتم عقد دورات خاصة حسب طلب الجهة الطالبة للتدريب في المواعيد التي يُتفق عليها.


وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: تم خلال الفترة من عام 2014 : 2021، تدريب 80 ألف متدرب (دورات أساسية "شهران" بواقع 4 دورات سنوياً - دورات خاصة "شهر" بواقع 20 يوماً تدريبياً، و"شهران" بواقع 40 يوماً تدريبياً)، وتم إضافة برامج تدريب خاصة في مجال (الإرشاد والتوجيه - ريادة الأعمال)، وذلك بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي، كما تم تدريب الكوادر الفنية بالجهاز على هذه البرامج لرفع كفاءة العاملين، وكذا إشراك المدربين في إعداد الدورات القصيرة من خلال المشروع، بالإضافة إلى رفع مستوى المهندسين والمدربين بجهاز التدريب من خلال دورات متعددة بإجمالي 200 متدرب.


وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء، يقوم أيضاً بعقد دورات تدريبة على المعدات الثقيلة، من خلال مراكز التدريب على المعدات الثقيلة بمدينتي العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وكذا أقسام التدريب على المعدات الثقيلة الموزعة على بعض المراكز الحرفية بالمحافظات، حيث يتم تنفيذ الدورات التدريبية أو الاختبارات لجميع المتقدمين سواء بدون عمل، أو من العاملين بالشركات الاستثمارية، والقطاعين العام والخاص، وكذا لغير المصريين المقيمين بمصر على المعدات الثقيلة (بلدوزر - لودر - جريدر - حفار - سكريبر - هراس - عربة قلاب - ونش برجى - ونش تلسكوبى - ونش شوكة).


وأوضح، أن التدريب على المعدات الثقيلة، يشمل 3 أنواع، وهى، التدريب على تشغيل المعدات، ويتم لمدة 4 أسابيع، ويحصل بعدها المتدرب على شهادة اتمام الدورة ورخصة معتمدة لمزاولة التشغيل داخل موقع العمل، بجانب التدريب على أعمال الميكانيكا (صيانة وإصلاح)، حيث يتم تدريب المتقدم لمدة أسبوعين بأحد الأقسام التالية (هيدروليك - محركات - عربة سفلى - كهرباء - لحام وتشغيل  معادن)، وذلك بعد إجراء اختبار لتحديد مستوى المتقدم للحصول على الدورة، وبعد اتمام الدورة بنجاح يحصل على شهادة معتمدة، بالإضافة إلى اختبارات تحديد المستوى (اختبار اليوم الواحد)، ويتم للمتقدمين سواء على التشغيل أو الصيانة والإصلاح، وقد تم خلال الفترة من 2014 : 2021، تدريب 725 ألف  متدرب على معدات (ونش تلسكوبى – جريدر مفصلى – حفار هيدورليكى على جنزير – ونش شوكة – لودر – حفار كاتينة – جريدر – مان لفت).


وفى مجال التدريب التخصصى والتنمية الفنية، قال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تم تجديد اعتماد مركز التدريب التخصصي بجسر السويس، كمركز قومي من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بهدف (إعداد مدربين لغير شاغلى الوظائف التخصصية، وتنفيذ برنامج العاملين بالوظائف الحرفية والخدمات المعاونة)، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الدورات الهندسية مثل (برنامج "Revit" – "Primavera P6" – التصميم الهندسى للطرق – محترف إدارة المشروعات "PMP" – "Management" – صيانة الطرق – تخطيط نقل وهندسة المرور)، وقد تم تدريب 3000 متدرب من عام 2014 : 2021.​

 

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