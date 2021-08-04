اخبار التعليم | رسالة من طارق شوقي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021 .. إعلان موعد انطلاق تنسيق الجامعات.. رابط التسجيل باختبارات القدرات وخطوات التقديم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

نتيجة الثانوية العامة 2021 تتسبب حاليا في حالة من القلق والتوتر لدى طلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم الموجودين على مستوى جمهورية مصر العربية.





التعليم: لن ندلي بتصريحات عن درجات طلاب الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لن تصرح بأي شئ عن درجات طلاب الثانوية العامة 2021 ، لحين إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بشكل رسمي في منتصف أغسطس الجاري.



فتح باب التحويلات المركزية الإلكترونية بجامعة حلوان

بدأت التحويلات المركزية الإلكترونية بجامعة حلوان مع بداية شهر أغسطس ٢٠٢١ وتستمر لمدة شهرين حيث أعلنت الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن طرق التحويلات بالجامعة الكترونيًا من خلال فيديو توضيحى تقدمه وحدة الدعم الإلكتروني بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

لراغبي الالتحاق بكليات التربية الرياضية.. تعليمات مهمة لخوض اختبارات القدارت

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تعليمات هامة حول اختبارات القدرات لطلاب كليات التربية الرياضية، مشيرا إلى ان أهدافك وميولك الالتحاق بكلية التربية الرياضية، فلا بد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة التربية الرياضية.



زيادة منحة مبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى أبو الريش الياباني إلى 19 مليون دولار

وقع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية مع كل من السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ بشأن زيادة قيمة منحة (جايكا)؛ لإنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع لمستشفى أبو الريش الياباني لترتفع إلى ١٩ مليون دولار





180 درجة حد أدنى.. تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني في كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ درجات القبول بالتعليم الفني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم الفني، ومتابعة المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، درجات القبول بالتعليم الفني "تجاري، فندقي، زراعي، صناعي.

تفاصيل اختبارات القدرات بالكليات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التعليم التكنولوجي هو مسار جديد للتعليم في مصر أولته الدولة المصرية اهتمامها كخطوة نحو المستقبل لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة والمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكما تعلم عزيزي الطالب أن القبول بالجامعات التكنولوجية يخضع للتنسيق الذي يقره مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى شرط اجتياز اختبار قدرات، ويهدف اختبار القدرات إلى قياس لمستوى الطالب في المعارف الأساسية لما تم دراسته في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي (الثانوي العام أو الثانوي الفني).

بدء أعمال التنسيق الإلكتروني بمعامل جامعة عين شمس 7 أغسطس

أعلنت جامعة عين شمس ، عن استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ، بـ معامل التنسيق الإلكتروني المميزة بكليات جامعة عين شمس المختلفة لمساعدتهم في ترتيب رغباتكم بمراحل التنسيق الإلكتروني المختلفة.

التعليم العالي تكشف عن موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة

استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد حلمي الغر أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية حول نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية.

فتح باب التحويلات المركزية الإلكترونية بجامعة حلوان

بدأت التحويلات المركزية الإلكترونية بـ جامعة حلوان مع بداية شهر أغسطس ٢٠٢١ وتستمر لمدة شهرين.

عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لأولى ابتدائي بالمدرسة الدولية بالشيخ زايد.. 16 أغسطس

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد ، أنه تقرر عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي PYP7 – pyp8 ، يوم الاثنين القادم الموافق 16/8/2021.



رابط التسجيل باختبارات القدرات وخطوات التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.