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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكشف هوية المسئول عن الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت ببحر العرب

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إيران أصبحت على بعد 10 أسابيع من تصنيع مواد انشطارية لتطوير قنبلة نووية.

وقال وزير الدفاع بيني جانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد، في إحاطة أمنية للسفراء الأجانب حول حادث استهداف الناقلة “ميرسر ستريت” في بحر العرب، إن “المسؤول عن استهداف السفينة الإسرائيلية هو سعيد آراجاني قائد وحدات المسيّرات بالحرس الثوري”.

وأضاف الوزيران أن “تل أبيب تحتفظ بحق التصرف منفردة ضد أي هجوم أو تهديد لسيادتها”.

وتابعا: “على العالم اتخاذ إجراءات ضد إيران أو أننا سنضطر للتصرف بمفردنا”.

رسالة عاجلة من بريطانيا ورومانيا وليبيريا لمجلس الأمن بشأن هجوم ميرسر ستريت

جانتس: هجوم إيران على ناقلة ميرسر ستريت تصعيد خطير ينتهك القانون الدولي

وجهت بريطانيا ورومانيا وليبيريا، أمس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن استهداف ناقلة النفط "ميرسر ستريت"، التي تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت بريطانيا ورومانيا وليبيريا، إنه من المرجح للغاية أن تكون إيران هاجمت الناقلة "ميرسر ستريت" بطائرة مسيرة أو أكثر.

وأكدت الدول الثلاث في رسالتها لمجلس الأمن، أن الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" يشكل "خطرا على سلامة الملاحة الدولية وأمنها"، كما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولا بد من التنديد به.

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