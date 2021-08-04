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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حقق برونزية في أولمبياد طوكيو.. كيشو تاريخ من الإنجازات والميداليات في المصارعة

صدى البلد

بـ حروف من ذهب سطر محمد ابراهيم كيشو اسمه في تاريخ الرياضة المصرية عقب تتويجه اليوم ببرونزيه أولمبياد طوكيو في منافسات  وزن 67 كجم للمصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

 

ولم يكن تتويج كيشو بالبرونزيه وليد الصدفة لكنه جاء نتيجة تعب وجهد شاق منذ انضمامه بداية ممارسة اللعبة في عمر 5 سنوات 

 

  • ولد كيشو  في 21 مارس 1998 بالإسكندرية وانضم للعبة بعمر الـ 5 سنوات 
  • توج كيشو ببطولة العالم تحت 23 عام في العاصمة الرومانية بوخارست 2018 و في العاصمة المجرية بودابست 2019 
  • توج كيشو بالميدالية الذهبية في دورة الرباط الأفريقية عام 2019 
  • توج بـ الميدالية الذهبية في البطولة الافريقية للمصارعه 2015 في الاسكندرية  و2018 في بورت هاركورت النيجيرية و2019 في الحمامات بتونس و2020 في الجزائر، ودورة الألعاب العسكرية في ووهان الصينية عام 2019.
  •  فاز كيشو بفضية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018 و التي أقيمت في فيلاسيكا الإسبانية
  • توج بالميدالية الفضية دورة الألعاب الأفريقية 2017 في مراكش بالمغرب.
  • حصد محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة، برونزية أولمبياد طوكيو في منافسات  وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.
  • حقق كيشو الفوز على ارتيم سكورف، بطل منتخب روسيا، في مباراة دور الترضية بسبب إحرازه النقطة عن طريق اللعب ليحصد ثالث ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو.

 

كان كيشو افتتح مشواره اليوم بدور ثمن النهائي بالفوز على لاعب كوريا الجنوبية هانسو ريو  بنتيجة 7-6  ليتأهل لمواجهة بطل ارمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي.

 

وفاز كيشو على بطل أرمينيا كارين ارام في دور ربع النهائي ليصعد لنصف النهائي لمواجهة بطل اوكرانيا بارزيف ناسيبوف في نصف النهائي.

 

وخسر كيشو في الدقيقة الأخيرة من بطل وكرانيا بارزيف في نصف النهائي بنتيجة 7-6 ليفشل في الصعود إلى النهائي ويذهب إلى دور الترضية.

 

وشهدت منافسات مصر في اليوم الثاني للمصارعة خروج ايناس خورشيد من المنافسات بشكل رسمي بعد خسارة الألمانية أنا كارمن في ربع النهائي من الأوكرانية ألا شيركاسوفا بنتيجة 6-0، لتفقد لاعبة مصر فرصة دخول دور الترضية واللعب على الميدالية البرونزية.

اولمبياد طوكيو تونس منتخب مصر 2020 ووهان الصينية الرياضة المصرية مصارعة

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