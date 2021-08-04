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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأشد حرارة في أخر 5سنوات.. الارصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة

الارصاد
الارصاد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة تؤثر على جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أكثر، كما أن هدوء سرعات الرياح خلال الفترة الماضية يزيد من الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"،  أن الهيئة العامة للأرصاد أصدرت مقارنة وتقييم لصيف هذا العام بالأعوام الخمس الماضية، موضحا أن صيف هذا العام أشد حرارة من الخمس أعوام السابقة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات بقيم من 5-7 درجات عن المعتاد.

 

وتوقع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن تستمر هذه الموجة الحارة حتى بداية الأسبوع المقبل؛ لنشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل لتصل لـ 40 درجة على القاهرة.

 

ونفي مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، ما أثير حول بدء فصل الشتاء هذا العام منتصف سبتمبر المقبل، قائلا: “مجرد شائعات”.

 

وأشار إلى أن فصل الصيف يعقبه فصل الخريف والذي يبدأ نهاية سبتمبر ويستمر لمدة 3 شهور، منوها إلى أنه  على الرغم الموجه الحارة فإن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم، والأقصر وأسوان وقد تكون رعدية في بعض المناطق.

التنبؤات الجوية نسب الرطوبة درجة الحرارة فصل الخريف درجات الحرارة المتوقعة

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