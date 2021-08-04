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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

امتنعوا.. رسالة تحذيرية من الصحة العالمية لـ بعض الدول بشأن لقاحات كورونا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

دعا الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية البلدان التي تستعد إلى إعطاء جرعة ثالثة تعزيزية للمواطنين الذين تلقوا جرعتين من لقاحات فيروس كورونا المستجد، إلى الامتناع عن القيام بذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وذلك لمساعدة المنظمة في تحقيق هدفها الذي أعلنت عنه بتلقيح نسبة 10% من سكان كل بلد بحلول نهاية الشهر المقبل.


وقال تادروس - في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمقر المنظمة في جنيف - إن "هناك مئات الملايين في العالم ممن هم بحاجة إلى العمل لكسب قوتهم، وهم بحاجة إلى اللقاح وينتظرون جرعتهم الأولى، في وقت لا توجد إمدادات كافية إلا لدى البلدان الغنية فقط، والتي تستحوذ على الكميات الأكبر من اللقاحات".


وأضاف أن بعض البلدان الغنية أعطت 100 جرعة من لقاحات كورونا لكل 100 نسمة، في حين أن البلدان منخفضة الدخل لن تتمكن سوى من إعطاء جرعة ونصف الجرعة فقط لكل 100 شخص.


وأشار تادروس إلى أن اتجاه الجائحة يعول على قيادة مجموعة العشرين، داعيا مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها في مكافحة الوباء.


وردا على أسئلة الصحفيين وحول متحور الفيروس الجديد (لاندا)، قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف خبيرة المنظمة الدولية "إن المتحور الجديد هو من بين المتحورات التي تستدعى الاهتمام عالميا، حيث تم الإبلاغ عن وجوده في حوالى 40 بلدا".. مضيفة أن "منظمة الصحة تقوم حاليا بالنظر في طريقة انتقاله.. ولا يبدو أن المتحور الجديد ينتقل بشكل سريع".


ومن جهتها، قالت الدكتور كيت اوبراين خبيرة المنظمة "إن الأدلة الموجودة حتى الآن لا تبين إن كانت هناك حاجة لإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح، إلا أن هناك بعض الفئات الصغيرة وذات الأوضاع الصحية الخاصة قد تكون بحاجة إلى جرعة ثالثة حتى يمكن حمايتها من دخول المستشفى والمعاناة من الأعراض الحادة للفيروس حال الإصابة به".. لافتة إلى أن المراهقين ممن لديهم حالات صحية خاصة وعرضة لخطر الفيروس يمكن وضعهم مع الفئات التي يجرى تلقيحها.
 

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