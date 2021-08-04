تحرش واعتداء على المضيفات .. ماذا حدث في طائرة ميامي ؟

لم يتخيل الركاب المسافرون على متن الطائرة من فيلادليفا إلى ميامي ، أن يقضوا ساعات الطيران في مشاهدة واقعة تحرش واعتداء من راكب كان سببا في إثارة البلبلة على متن الطائرة ، حتى انتهاء الرحلة .

واقعة مثيرة حدثت في إحدى الطائرات التي كانت تتجه من فيلادليفا إلى ميامي، حيث كان يستقلها شاب عمره 22 عام، قام بأفعال خادشة للحياء، وتحرش بأثنتين من مضيفات الطائرة، واعتدى على ثالثة .

الراكب المتحرش يدعى ماكسويل بيري ،و قام بتناول الخمر على متن الطائرة، وظل يهذي ويدعي أنه من عائلة ثرية ، وتطاول على بعض الركاب و مضيفات الطائرة .

Cell phone video you’ll only see on @WPLGLocal10 shows a @FlyFrontier flight attendant duct taping an unruly passenger to his seat on Flight 2289 from Philadelphia to @iflymia. @MiamiDadePD says Maxwell Berry groped two flight attendants and punched a third. pic.twitter.com/SSLpCer8wh — Madeleine Wright (@MWrightWPLG) August 3, 2021

ونتيجة تأثير الخمر الذي شربه الراكب المتحرش، فقد توجه إلى الحمام وخلع قميصه وخرج عارياً ، وهو ما أحدث البلبلة بين الركاب.

لم يكن أمام طاقم الطائرة أي حل للسيطرة على هذا الراكب المتحرش وهم محلقون في السماء، سوى تقييده في الكرسي لحين وصول الطائرة وتسليمه إلى قوات الأمن .

وبالفعل نجح طاقم الطائرة في السيطرة عليه، وظهر في مقطع فيديو وهو مقيدا بالكرسي وتم وضع لاصقات على فمه، بعد أن ظل يصرخ " ساعدوني".

وبمجرد أن وصلت الطائرة إلى وجهتها، ألقي القبض على الشاب حيث وجهت له 3 تهم، وفقا لموقع "لوكال 10" المحلي المتخصص في أخبار مقاطعة ميامي ديد.

وقالت شركة طيران "فرونتير إيرلاينز" في بيان: "خلال رحلة من فيلادلفيا إلى ميامي، أجرى مسافر اتصالا جسديا مع مضيفة طيران واعتدى جسديا على مضيفة أخرى".