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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سبورتاج في المقدمة.. قائمة اكثر 10 سيارات SUV مبيعا في مصر

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2021

اعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك في تقرير حديث له ، أكثر السيارات الـ SUV مبيعاً في مصر خلال أول 6 شهور من العام الجاري.

 

وجاء في تقرير الأميك الأخير ترتيب السيارات الـSUV في المبيعات في مصر خلال الفترة من يناير الي يونيو 2021 كالتالي:   

 

1- كيا سبورتاج تم بيع 6439 سيارة.

2- هيونداي توسان تم بيع 5384 سيارة.

 

3- شيري تيجو 7 تم بيع 2315 سيارة.

 

4- نيسان قشقاي تم بيع 1984 سيارة.

 

5- بيجو 3008 تم بيع 1892 سيارة.

 

6- سيتروين C5 تم بيع  1755  سيارة.

 

7- شيفروليه كابتيفا تم بيع 1542 سيارة.

 

8- MG HS  تم بيع 1500 سيارة .

 

9- أوبل جراند لاند تم بيع 1375 سيارة.

 

10 - شيري تيجو تم بيع 1341 سيارة .

 

وبذلك تكون السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 ، قد تصدرت مبيعات السيارات SUV ، داخل السوق المحلى المصري ، وتستمد قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 140 حصان ، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

و تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، التى يمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة في غضون 11.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سوق السيارات المصرى الأميك السيارات الـSUV SUV كيا كيا سبورتاج

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