كيا سبورتاج في المقدمة.. قائمة اكثر 10 سيارات SUV مبيعا في مصر

اعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك في تقرير حديث له ، أكثر السيارات الـ SUV مبيعاً في مصر خلال أول 6 شهور من العام الجاري.

وجاء في تقرير الأميك الأخير ترتيب السيارات الـSUV في المبيعات في مصر خلال الفترة من يناير الي يونيو 2021 كالتالي:

1- كيا سبورتاج تم بيع 6439 سيارة.

2- هيونداي توسان تم بيع 5384 سيارة.

3- شيري تيجو 7 تم بيع 2315 سيارة.

4- نيسان قشقاي تم بيع 1984 سيارة.

5- بيجو 3008 تم بيع 1892 سيارة.

6- سيتروين C5 تم بيع 1755 سيارة.

7- شيفروليه كابتيفا تم بيع 1542 سيارة.

8- MG HS تم بيع 1500 سيارة .

9- أوبل جراند لاند تم بيع 1375 سيارة.

10 - شيري تيجو تم بيع 1341 سيارة .

وبذلك تكون السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 ، قد تصدرت مبيعات السيارات SUV ، داخل السوق المحلى المصري ، وتستمد قوتها بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 140 حصان ، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

و تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، التى يمكنها من التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة في غضون 11.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.