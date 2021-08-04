قفراش: مصر وقفت في ظهر تونس للتحرر من سرطان الغنوشي والإخوان|فيديو

قال الدكتور منذر قفراش رئيس المنتدي الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إن مصر وقفت في ظهر الشعب التونسي للتحرر من سرطان الغنوشي وتنظيم الإخوان الإرهابي، لافتا أن تنظيم الإخوان الإرهابي تنظيم مخابراتي دولي.



وأضاف قفراش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة " الحياة"، أن العالم قام بعمل حرب من أجل إسقاط تنظيم الإخوان الإرهابي الذى يريد التمكين للوصول إلي الخلافة العثمانية، مؤكدا أن هذا التنظيم كان يحكم تونس بالدم والنار إضافة إلى استنزاف موارد الشعب.

وأوضح قفراش، أن الإخوان كانوا يريدون أن تصل تونس إلى حرب من أجل النفط والغاز والذهب، لافتا أن تونس لو لم تتحرك ضد هذا التنظيم ، لتحولت إلى أداه مملة لهذا التنظيم، وسنعلن خلال مؤتمر صحفي بعد 4 أيام عن تفاصيل اكتشافنا بيت سري للإخوان.

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المنتدى الدولي لمقاومة الإرهاب بفرنسا: زيارة السيسي لباريس قوبلت باستقبال مشرف.. فيديو



قال الدكتور منذر قفراش، رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا قوبلت باستقبال مشرف.



وأضاف "قفراش"،: "مصر استكملت كافة الأساليب الدبلوماسية مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، والقرار الأمريكي واضح وهو حق مصر في مياه النيل".



وتابع: "بعد زيارة الرئيس السيسي لفرنسا وحضور قمة السودان سيكون هناك تغيير جذري في التعامل المصري مع ملف سد النهضة، وذلك حسب التسريبات الصادرة من الإليزيه، بدعم فرنسي وأوروبي ودولي لمصر في حقها لاسترجاع حقها في مياه النيل".



وأشار رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا،: "مصر كانت سباقة دائما لمساندة القضية الفلسطينية، وهي أكثر دولة قدمت شهداء لدعم القضية الفلسطينية، وتعتبر معبر الحياة لسكان غزة".