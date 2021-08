جامعة حلوان: إعلان نتائج الفرقة النهائية بكلية التكنولوجيا والتعليم عبر هذا الرابط

بدأت كليات جامعة حلوان في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021، خاصة نتائج الفرق النهائية لسرعة إنهاء أوراق التخرج والإجراءات الخاصة بتجنيد الذكور.

وقال مسئولو شئون الطلاب بجامعة حلوان، إنه تم إعلان نتائج أغلب الفرق بكليات التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية ، و الحاسبات و الذكاء الاصطناعى والتكنلوجيا والتعليم، على الموقع الرسمى لنتائج طلاب جامعة حلوان.

وأشار مسئولو شئون الطلاب بكلية التكنولوجيا والتعليم، إلى أنه تم إعلان نتائج الفرقة الرابعة والنهائية بكافة الشعب على الروابط الآتية :

http://app.helwan.edu.eg/

http://app1.helwan.edu.eg/

http://app2.helwan.edu.eg/

وأضاف مسئولو جامعة حلوان، أن الكنترولات بالجامعة انتظمت في أعمالها، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية، وأنه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق بباقى الكليات لإعلانها في أقرب وقت.

وشددت إدارة جامعة حلوان على الطلاب سرعة استكمال اوراق التخرج و دفع المصروفات الدراسية لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بشهاداتهم، كما أنه من الضرورى على الطلاب الذكور إنهاء دورة التربية العسكرية حيث تعد شرطا لتخرجهم .

ونوهت جامعة حلوان أنه على جميع الطلاب سرعة سداد المصروفات الدراسية لعدم حجب النتائج ولاستكمال طلب الفرق النهائية أوراق تخرجهم قى اسىع وقت .

جدير بالذكر انه قد قام مكتب العلاقات بجامعة حلوان بالتعاون مع مركز ضمان الجودة بالجامعة ومشاركة الدكتور هشام عبد المجيد الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية ومدير وحدة الاستبيانات وقياس الأداء بمركز ضمان الجودة بالجامعة بعقد ورشة عمل افتراضية عبر تطبيق زووم بعنوان: " ضمان الجودة فى مؤسسات التعليم العالى الأفريقية: الوضع الراهن وخارطة المستقبل"

“Quality Assurance in African Higher and Tertiary Education Institutions: Current `state and the way Forward” وذلك فى إطار تفعيل مشاركة جامعة حلوان فى أنشطة اتحاد الجامعات الافريقية وتحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور ماجد نجم الى أن هذه الورش تهدف إلى تفعيل أواصر التعاون وتحقيق الجودة والاعتماد بمؤسسات التعليم العالى، بهدف إتاحة المزيد من البرامج الدراسية والتنقل وزيادة التبادل الطلابى والتعاون الدولى بين البلدان الافريقية، وذلك من أجل تحقيق تعليم عالى الجودة بكل دول القارة وتوافق المؤهلات بين الدول الإفريقية مما يسهل تبادل الخبرات والبرامج الدراسية والطلاب.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أننا نسعى جميعا إلى توحيد جهودنا للوصول إلى رابطة وكيان يجمع كل الجهود ويوحد المعايير ويدفع مؤسسات التعليم العالى بأفريقيا للأفضل خاصة أن هذه المعايير تتشابه مع المعايير الاوروبية مما يقرب القارتين فى التعليم ويسهل حرية الدراسة وتنقل الطلاب ولا يقف عند سهولة انتقال الطلاب بل يوحد شكل الخريجين.

وتضمنت الورشة عرضاً لتجارب مجموعة من الجامعات الأفريقية في مجال إدارة الجودة بمؤسسات التعليم العالي، كما تضمنت كلمة الأستاذ الدكتور هشام عبد المجيد مجموعة من المحاور المرتبطة بتطبيقات نظام إدارة الجودة والإعتماد بالجامعة.