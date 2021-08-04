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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غرق السواحل وموت الأسماك.. أستاذ مناخ: التغيرات المناخية تهدد البشرية| تفاصيل

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال  الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ ورئيس قسم  الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي،، إن التغيرات المناخية أحدثت خللا كبيرا في  التوازن البيئي.


وأضاف  أبو المعاطي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي "، أن  التغيرات المناخية ظاهرة عالمية والدول الصناعية الكبرى كانت تتخيل أنها بعيدة عن تداعيات التغيرات المناخية ولكنها تتعرض لأثار وتداعيات التغيرات المناخية سواء كانت  تتمثل في فيضانات أو حرائق .

 

وتابع:" نشهد موسما صيفيا غير طبيعي في العالم كله، والتغيرات المناخية اثرت على الفواكه واكبر مثال هو تأثر المانجو والزيتون".

 

وأشار:"  العالم يشهد طقسا متطرفا وهناك ارتفاع مبالغ فيه بدرجات الحرارة  في مختلف انحاء العالم،  وارتفاع درجة حرارة المحيطات يعني ذوبان الثلوج في القطبين مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه المحيطات وغرق السواحل والقرى ، وموت الأسماك بما يهدد حياة البشرية".

 

موجة حارة تضرب مصر 


قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة تؤثر على جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أكثر، كما أن هدوء سرعات الرياح خلال الفترة الماضية يزيد من الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

 

وأضاف "شاهين"، في تصريحات تليفزيونية،  أن الهيئة العامة للأرصاد أصدرت مقارنة وتقييما لصيف هذا العام بالأعوام الخمسة الماضية، موضحا أن صيف هذا العام أشد حرارة من الخمسة أعوام السابقة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات بقيم من 5-7 درجات عن المعتاد.

 

وتوقع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن تستمر هذه الموجة الحارة حتى بداية الأسبوع المقبل؛ لنشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل لتصل لـ 40 درجة على القاهرة.

 

ونفي مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، ما أثير حول بدء فصل الشتاء هذا العام منتصف سبتمبر المقبل، قائلا: “مجرد شائعات”.

 

وأشار إلى أن فصل الصيف يعقبه فصل الخريف والذي يبدأ نهاية سبتمبر ويستمر لمدة 3 شهور، منوها إلى أنه  على الرغم من الموجه الحارة فإن هناك فرصا لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم، والأقصر وأسوان وقد تكون رعدية في بعض المناطق.

التغيرات المناخية الأرصاد الطقس اخبار التوك شو الصيف

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