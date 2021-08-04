القليوبية في 24 ساعة| الهجان يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر.. 11 سيارة لشفط آثار مياه كسر ماسورة في شبين القناطر.. وجامعة بنها تنهي استعداداتها لإجراء اختبارات القدرات

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري هي مشروع قومي كبير سيحدث تغيير جوهري وطفرة حقيقية في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر، الذي تشهده جميع القطاعات.

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جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمركز شبين القناطر لتفقد جميع المشروعات الجاري تنفيذها بقري نوى ومنية شبين ضمن مبادرة حياه كريمة، وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات للانتهاء من المشروعات خلال الفترة المقبلة.



واستهل المحافظ الجولة بتفقد مركز شباب قرية نوى والجاري تنفيذه على مساحة 3000 متر مربع بنسبة تنفيذ 30%، حيث التقى المحافظ بمهندسي الموقع وشدد على زيادة نسبة العمال والانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة .



وتابع المحافظ الجولة بزيارة الحالات المستحقة للحصول على منازل ضمن مبادرة" سكن كريم" حيث تم عمل البحوث الميدانية من قبل مديرية التضامن الاجتماعي ومجلس مدينة شبين القناطر ومؤسسة حياة كريمة وسيتم البدء في تنفيذ أعمال البناء خلال أيام وتستهدف المبادرة تطوير منازل المواطنين المبنية بالطوب اللبن أو المسقوفة بالجريد، ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضي، لتحسين حياة المواطنين ووقف البناء على الأراضي الزراعية.



من ناحية أخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الكائن بمدينة شبين القناطر بشارع المحكمة.



ووجه محافظ القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بضعف في الضغوطات نتيجة لذلك.



وأشار الهجان إلى أنه تم الدفع بـ 11 سيارة لشفط المياه الناتجة عن الكسر، حيث تم شفط المياه من الشارع بالكامل وتمت إعادة الحركة المرورية وجاري أعمال إصلاح الكسر وضخ المياه مرة أخرى.



وكان محافظ القليوبية، قد أجرى جولة بمركز شبين القناطر لتفقد جميع المشروعات الجاري تنفيذها بقري نوى ومنية شبين ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات للانتهاء من المشروعات خلال الفترة المقبلة.



واستهل المحافظ الجولة بتفقد مركز شباب قرية نوى والجاري تنفيذه على مساحة 3000 متر مربع بنسبة تنفيذ 30%، حيث التقى المحافظ بمهندسي الموقع وشدد على زيادة نسبة العمال والانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة .



وتابع المحافظ الجولة بزيارة الحالات المستحقة للحصول على منازل ضمن مبادرة" سكن كريم" حيث تم عمل البحوث الميدانية من قبل مديرية التضامن الاجتماعي ومجلس مدينة شبين القناطر وموسسة حياة كريمة وسيتم البدء في تنفيذ أعمال البناء خلال أيام وتستهدف المبادرة تطوير منازل المواطنين المبنية بالطوب اللبن أو المسقوفة بالجريد، ببناء دورين إضافيين فوق الدور الأرضي، لتحسين حياة المواطنين ووقف البناء على الأراضي الزراعية.



كما أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات.



وأشار نائب رئيس جامعة بنها الى أن الاختبارات تبدأ يوم السبت المقبل 7 أغسطس الجارى وتستمر حتى يوم 19 أغسطس وتجرى الاختبارات بـ 4 كليات وهى: "الفنون التطبيقية، التربية الرياضية" شعبة البنين وشعبة البنات"، وكلية التربية النوعية "شعبة التربية الفنية وشعبة التربية الموسيقية"، وكلية التمريض".



وأضاف الدكتور تامر سمير أنه تم تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم ، مؤكدا على توفير سبل الراحة والسلامة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات.



كما أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً علي سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات ، ورفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات التى تجرى بها الاختبارات والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أى حالات طارئة.



واوضح انه سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg.