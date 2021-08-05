عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد تدشين الكراكة حسين طنطاوي..قناة السويس تحدث أسطولها بأحدث كراكتين في العالم

الكراكة حسين طنطاوي
الكراكة حسين طنطاوي

احتفلت اليوم هيئة قناة السويس بتدشين الكراكة «حسين طنطاوى» ورفع العلم المصري عليها وانضمامها إلى أسطول الهيئة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع ومحافظ الإسماعيلية شريف بشارة وعدد من المحافظين وقيادات هيئة قناة السويس، بميناء هيئة قناة السويس الجديد بالقنطرة شرق في سيناء.

وكانت قد دشنت هيئة قناة السويس من قبل الكراكة «مهاب مميش» وانضمامها إلى أسطول الهيئة، في خطوة تعطي قدرات كبيرة لهيئة قناة السويس في المحافظة على مجرى القناة والقيام بالتطويرات اللازمة لرفع كفاءة المجرى الملاحي الأهم في العالم.

كلمة رئيس هيئة قناة السويس

ومن جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمة ألقاها أثناء الإحتفال، إن «الكراكة "حسين طنطاوى" تعد الإضافة الأحدث لـ أسطول كراكات الهيئة وهي كراكة ماصة طاردة تلائم العمل فى القناة، و ثاني أكبر كراكة بالشرق الأوسط، وتعتبر مماثلة للكراكة مهاب مميش من حيث الإمكانيات، حيث وصلت قناة السويس محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "TAI AN KOU" لمنطقة غاطس بورسعيد وعبرت قناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا».

فيلم تسجيلي يرصد انضمام الكراكة حسين طنطاوى لأسطول قناة السويس.. شاهد

الكراكة مهاب مميش

وبخصوص الكراكة مهاب مميش التي تم تدشينها في أبريل الماضى، أوضح أن «الكراكة مهاب مميش تتمتع بمواصفات فنية قوية، وتعد ماصة طاردة تلائم العمل فى القناة، يبلغ طولها 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترًا، وقدرة كلية 29.290 كيلووات، ويصل أقصى عمق حفر للكراكة مهاب مميش 35 مترًا، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية».

أهم معبر في العالم

وفي هذا الصدد قال اللواء بحرى أركان حرب متقاعد، حسين جميل الهرميل، إن قناة السويس تعتبر أهم قنوات العالم وتعبر منها من 12% إلى 13% من التجارة المؤثرة في العالم.

وتابع جميل في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قناة السويس كان بحاجة تطوير كبير والقيادة السياسية أدركت هذا منذ اللحظة الأولي وقامت بعمل تفريعة قناة السويس، ثم أمرت بتطوير جميع المجالات لخدمة التجارة البحرية العالمية.

أحدث الكراكات في العام

ولفت أنه «من المجالات التي كانت بحاجة إلى التطوير في قناة السويس كان مجال التكريك، وهو محتاج لوجود كراكات قوية ومؤثرة وذات دقة عالية، لذلك قامت الهيئة بتطوير هذا المجال والآن أصبح لدينا كراكتين من أحدث الكراكات في العالم وهم الكراكة «مهاب مميش» والكراكة «حسين طنطاوى»علاوة على الكراكات المتواجدة».

بدء احتفالية انضمام الكراكة حسين طنطاوي لأسطول هيئة قناة السويس.. شاهد

الحفاظ على أعماق قناة السويس

وأضاف أن «هذه الكراكات ستؤدى إلي الحفاظ على أعماق قناة السويس لمواكبة التطورات في السفن، كما أن قناة السويس تحتاج إلى تعريض بعض أماكن في محور القناة أو توسيع بعض الأماكن لذلك القناة كانت بحاجة لمثل هذه الكراكات في مثل هذه الأعمال».

وتابع: «هذه الكراكات تقوم بحماية قناة السويس من الحرائق أو حمايتها عن طريق القطر والشد للسفن طبقا لحملتها، كما إنها تؤمن القناة والسفن المارة بها عن طريق تفريغ حمولات السفن».

مواصفات الكراكتين

وعن مواصفات هذه الكراكات، يقول إن هذه الكراكات هي كراكات ذات قدرة تكنولوجيا عالية، كما إنها تستطيع أن تصل إلى عمق 35 مترا وسريعة التكريك ولديها طاقة للتحمل الأتربة والصخور التي تحمل على الكراكة لتلقيها بعيدا عن القناة".

قناة السويس الكراكة حسين طنطاوي رئيس مجلس الوزراء هيئة قناة السويس

موضوعات متعلقة

رئيس قناة السويس: إنقاذ السفينة الجائحة ايفرجيفين كان تدخلا جراحيا دقيقا

مصطفى مدبولي يكرم المشير حسين طنطاوي بدرع قناة السويس

ترشيحاتنا

الجزائر .. اللجنة الوزارية للفتوى تدعو إلى تجنب الشائعات حول كورونا

بسبب ووهان وارتفاع الإصابات.. الصين تشدد إجراءات كورونا

أمريكا: لن نقبل بأن تصبح كوريا الشمالية دولة نووية

بعد تدشين الكراكة حسين طنطاوي..قناة السويس تحدث أسطولها بأحدث كراكتين في العالم

الصحة: تسجيل 57 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 10 حالات وفاة

3 أسباب وراء إضاءة لمبة محرك سيارتك .. تعرف عليهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

6 أيام مقبلة| الأرصاد تعلن معلومة خطيرة عن صيف 2021 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ