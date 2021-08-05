بعد تدشين الكراكة حسين طنطاوي..قناة السويس تحدث أسطولها بأحدث كراكتين في العالم

احتفلت اليوم هيئة قناة السويس بتدشين الكراكة «حسين طنطاوى» ورفع العلم المصري عليها وانضمامها إلى أسطول الهيئة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع ومحافظ الإسماعيلية شريف بشارة وعدد من المحافظين وقيادات هيئة قناة السويس، بميناء هيئة قناة السويس الجديد بالقنطرة شرق في سيناء.

وكانت قد دشنت هيئة قناة السويس من قبل الكراكة «مهاب مميش» وانضمامها إلى أسطول الهيئة، في خطوة تعطي قدرات كبيرة لهيئة قناة السويس في المحافظة على مجرى القناة والقيام بالتطويرات اللازمة لرفع كفاءة المجرى الملاحي الأهم في العالم.

كلمة رئيس هيئة قناة السويس

ومن جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمة ألقاها أثناء الإحتفال، إن «الكراكة "حسين طنطاوى" تعد الإضافة الأحدث لـ أسطول كراكات الهيئة وهي كراكة ماصة طاردة تلائم العمل فى القناة، و ثاني أكبر كراكة بالشرق الأوسط، وتعتبر مماثلة للكراكة مهاب مميش من حيث الإمكانيات، حيث وصلت قناة السويس محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "TAI AN KOU" لمنطقة غاطس بورسعيد وعبرت قناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا».

الكراكة مهاب مميش

وبخصوص الكراكة مهاب مميش التي تم تدشينها في أبريل الماضى، أوضح أن «الكراكة مهاب مميش تتمتع بمواصفات فنية قوية، وتعد ماصة طاردة تلائم العمل فى القناة، يبلغ طولها 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترًا، وقدرة كلية 29.290 كيلووات، ويصل أقصى عمق حفر للكراكة مهاب مميش 35 مترًا، وهى مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية».

أهم معبر في العالم

وفي هذا الصدد قال اللواء بحرى أركان حرب متقاعد، حسين جميل الهرميل، إن قناة السويس تعتبر أهم قنوات العالم وتعبر منها من 12% إلى 13% من التجارة المؤثرة في العالم.

وتابع جميل في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قناة السويس كان بحاجة تطوير كبير والقيادة السياسية أدركت هذا منذ اللحظة الأولي وقامت بعمل تفريعة قناة السويس، ثم أمرت بتطوير جميع المجالات لخدمة التجارة البحرية العالمية.

أحدث الكراكات في العام

ولفت أنه «من المجالات التي كانت بحاجة إلى التطوير في قناة السويس كان مجال التكريك، وهو محتاج لوجود كراكات قوية ومؤثرة وذات دقة عالية، لذلك قامت الهيئة بتطوير هذا المجال والآن أصبح لدينا كراكتين من أحدث الكراكات في العالم وهم الكراكة «مهاب مميش» والكراكة «حسين طنطاوى»علاوة على الكراكات المتواجدة».

الحفاظ على أعماق قناة السويس

وأضاف أن «هذه الكراكات ستؤدى إلي الحفاظ على أعماق قناة السويس لمواكبة التطورات في السفن، كما أن قناة السويس تحتاج إلى تعريض بعض أماكن في محور القناة أو توسيع بعض الأماكن لذلك القناة كانت بحاجة لمثل هذه الكراكات في مثل هذه الأعمال».

وتابع: «هذه الكراكات تقوم بحماية قناة السويس من الحرائق أو حمايتها عن طريق القطر والشد للسفن طبقا لحملتها، كما إنها تؤمن القناة والسفن المارة بها عن طريق تفريغ حمولات السفن».

مواصفات الكراكتين

وعن مواصفات هذه الكراكات، يقول إن هذه الكراكات هي كراكات ذات قدرة تكنولوجيا عالية، كما إنها تستطيع أن تصل إلى عمق 35 مترا وسريعة التكريك ولديها طاقة للتحمل الأتربة والصخور التي تحمل على الكراكة لتلقيها بعيدا عن القناة".