أوفر برايس جديد على أسعار كيا سبورتاج موديل 2022.. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية كيا الكورية الجنوبية ، عن طرح موديل 2022 ، من طراز سبورتاج منذ فترة ، ولكن أوضح عدد من تجار السيارات ، ان هناك زيادة سعرية غير رسمية ، تم اضافتها على السيارة تحت مسمى الأوفر برايس .

وأوضح التجار ان الأوفر برايس الجديد الذى تم اضافته على السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية .

ومن المعروف ان السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 140 حصان ، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .

و تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، على منظومة الدفع الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما الأسعار الجديدة بعد زيادة " الاوفر برايس" للسيارة كيا سبورتاج :

الفئة الأولى LX Cam كانت بسعر 415 وأصبحت 425 بزيادة 10 الاف جنيه .

الفئة الثانية LX F/O كانت بسعر 460 وأصبحت 470 بزيادة 10 الاف جنيه .

الفئة الثالثة HL Plus كانت بسعر 495 وأصبحت 502 بزيادة 7 الاف جنيه .

الفئة الرابعة TL Plus كانت بسعر 535 وأصبحت 535 بزيادة 5 الاف جنيه .

الفئة الخامسة TL Plus Black Edition كانت بسعر 540 وأصبحت 545 بزيادة 5 الاف جنيه .