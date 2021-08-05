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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس جديد على أسعار كيا سبورتاج موديل 2022.. تفاصيل

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية كيا الكورية الجنوبية ، عن طرح موديل 2022 ، من طراز سبورتاج منذ فترة ، ولكن أوضح عدد من تجار السيارات ، ان هناك زيادة سعرية غير رسمية ، تم اضافتها على السيارة تحت مسمى الأوفر برايس .

وأوضح التجار ان الأوفر برايس الجديد الذى تم اضافته على السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية .

ومن المعروف ان السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 140 حصان ، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .

 

و تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 ، على منظومة الدفع الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما الأسعار الجديدة بعد زيادة " الاوفر برايس" للسيارة كيا سبورتاج : 

الفئة الأولى LX Cam كانت بسعر 415 وأصبحت 425 بزيادة 10 الاف جنيه .

الفئة الثانية LX F/O كانت بسعر 460 وأصبحت 470 بزيادة 10 الاف جنيه .

الفئة الثالثة HL Plus كانت بسعر 495 وأصبحت 502 بزيادة 7 الاف جنيه .

الفئة الرابعة TL Plus كانت بسعر 535 وأصبحت 535 بزيادة 5 الاف جنيه .

الفئة الخامسة TL Plus Black Edition كانت بسعر 540 وأصبحت 545 بزيادة 5 الاف جنيه .

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