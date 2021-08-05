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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

12 أغسطس .. خالد سليم يحيي حفلا غنائيا بـ دار الأوبرا بالإسكندرية

صدى البلد

روج الفنان خالد سليم لحفله المقبلة المقرر إقامتها في دار الأوبرا بالإسكندرية "مسرح السيد درويش"، يوم الخميس 12 أغسطس القادم وذلك من خلال صفحته موقع تبادل الصور والفديوهات" إنستجرام ".


نشر "سليم" بوستر الحفلة وعلق علية قائلا " هستناكوا إنشاء الله يوم الخميس 12 أغسطس الساعة ٨ مساء في دار الأوبرا بالإسكندرية "مسرح السيد درويش" وبقول لكل الناس الي كام نفسها تيجي وملحقتش تحجز متزعليش نعوضها الحفلة الجاية بإذن الله أشوفكم على خير"

 

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خالد سليم يتألق في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

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خالد سليم يطرح أحدث أغانيه "عشمني" على يوتيوب .. فيديو


يذكر أن الفنان خالد سليم شارك في أغنية "عشمني" وهي من كلمات هشام صادق، ألحان مدين، توزيع أحمد خالد.

 

يذكر ان شارك الفنان، خالد سليم، جمهوره، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خاضها، ونشرهم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب خالد سليم من خلال صورته،تعليقا مقتبس من أغنيته الجديدة “عشمني”:"مين كان يتصور إن الوضع دا يوم يحصلي 💔#عشمني#خالد_سليم".

خالد سليم دار الأوبرا دار الاوبر أغنية عشمني اخبار الفن

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