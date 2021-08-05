جمهور رأس البر يتفاعل مع التنورة بصيف بلدنا

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة إقامة احتفالاتها بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله ضمن برنامج "صيف بلدنا" الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث قضى مصطافي مصيف رأس البر ليلتهم الثالثة بالمسرح الروماني لتبدأ مع أمسية شعرية شارك بها الشعراء راضى اللاوندي، صلاح عفيفي، نبيل الطرابيلي، أحمد عمران.

وأمام المصطافين بدأ عرض فرقة التنورة التراثية ذات الطابع الصوفي بأول فقراتها بعنوان "التحميلة" وهى حكاية بالموسيقى عن أنواع آلات الفرقة من دف ورق وطبل ومزمار، وشاركت التنورة الاستعراضية عرض مزدوج مع آلات التراث، كما صاحب العرض فاصل من المزمار الصعيدي، بالإضافة لإنشاد دينى للشيخ سعيد الموجي.