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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المرأة والصحة| وصفة خارقة لتنظيف وترطيب البشرة.. معلومات لا تعرفها عن مرض شريف مدكور

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي..

 

يدعم العظام ويقي أمراض القلب.. كل ما تريد معرفته حول فيتامين ك
فيتامين ك ، المعروف أيضًا باسم فيتامين تخثر الدم ، هو مجموعة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون والتي تلعب دورًا حيويًا في تخثر الدم والحفاظ على صحة العظام، كما يفيد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية.

 

 

بعد مبادرة الرئيس السيسي .. أهم أمراض سوء التغذية
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المبادرات الصحية من بينها مبادرة سوء التغذية للتمكن من اكتشاف هذه المشكلة بشكل مبكر والتمكن من علاج الأمراض المرتبطة بها لأنها من أكثر المشكلات انتشارا بين الأطفال مثل التقزم والأنيميا وتهدد مستقبلهم.

 

طريقة تنظيف الكابوريا في المنزل خطوة بخطوة
طريقة تنظيف الكابوريا  تعتبر من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل لضمان نظافة الكابوريا، فتعتبر الكابوريا من القشريات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص و يحرص العديد على تناولها في المنزل بدلا من المطاعم.

 

عشان الحر .. اليك وصفة خارقة لتنظيف وترطيب البشرة
 يعد ترطيب البشرة من أهم الأمور التي يجب أن تحرص عليها المرأة خلال فصل الصيف وأوقات الحر الشديد حيث إن جفاف البشرة يتسبب في ظهور العديد من المشاكل الجمالية وفي مقدمتها التجاعيد والخطوط التعبيرية.

 

 

بعد إصابة شريف مدكور .. معلومات لا تعرفها عن الصفرا
أعلن الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع التبادل و الصور و الفيديوهات الأنستجرام، عن إصابته بمرض الصفرا.

كتب شريف مدكور:"كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا.. الحمد الله راحه أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود."

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