طريقة تنظيف الكابوريا في المنزل خطوة بخطوة

طريقة تنظيف الكابوريا تعتبر من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل لضمان نظافة الكابوريا، فتعتبر الكابوريا من القشريات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص و يحرص العديد على تناولها في المنزل بدلا من المطاعم.

كشف موقع wikihow، عن بعض الخطوات التي تساعدك في طريقة تنظيف الكابوريا في المنزل بدون مجهود..

-اغلي الكابوريا أولاً

إذا اشتريت كابوريا حية فمن الضروري قتله قبل طهيه، إن أبسط طريقة لقتل الكابوريا هي غمرها في الماء المغلي لمدة 60 ثانية، بعد ذلك استخدم الملقط لإزالة السلطعون من الماء وضعه في حمام جليدي ليبرد.

- قم بإذابة الكابوريا المجمدة

إذا كنت تستخدم الكابوريا المجمدة ، قم بإذابه قبل تنظيفه، املأ الحوض بالماء البارد واغمر الكابوريا في الحوض، بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة يجب إذابته بدرجة كافية لتنظيفه.

-دع الكابوريا يبرد ويجف

اذا قمت بغلي الكابوريا، اتركه يبرد عند لمسه قبل تنظيفه، يجب أيضًا أن تتركه يجف أولًا لأن التعامل مع الكابوريا الرطب قد يكون صعبًا، إذا قمت بإذابة الكابوريا في الماء ، اتركه يجف قبل تنظيفه.

-قطع وجه الكابوريا

خذ مقصًا من مطبخك واستخدمه لقطع وجه الكابوريا، يشمل الوجه عيون وفم الكابوريا، قطع خطًا مستقيمًا عبر مقدمة الكابوريا، خلف العينين والفم مباشرةً ، لإزالة الوجه.

من الأسهل عمومًا استخدام المقص لإزالة الوجه ومع ذلك ، لن يكون كل المقص حادًا بدرجة كافية، إذا فشل مقصك في قطع الكابوريا ، استخدم سكينًا حادًا بدلاً من ذلك لعمل القطع.

-قم بإزالة البطن

بطن الكابوريا هو رفرف صغير من القشرة على الجانب السفلي من السلطعون، لا تحتاج إلى أي أدوات خاصة لإزالة البطن، اسحبه بأصابعك.

-انزع الخياشيم

سترى الخياشيم تحت البطن، إنها تشبه ألسنة صغيرة بيج، لإزالة الخياشيم أمسكها بأصابعك وانزعها.

- اشطف الأحشاء

بمجرد إزالة المواد غير المرغوب فيها من الكابوريا ، يمكن تنظيفها باستخدام الماء، ضع السلطعون تحت ماء الصنبور الجاري لشطف الأحشاء، هذه هي المواد ذات اللون البني المخضر الموجودة داخل الكابوريا ، استمر في شطف السلطعون حتى يتم إزالة الأحشاء تمامًا.

- اكسر الكابوريا للحصول على اللحم.

الآن ، يمكنك الوصول إلى لحم الكابوريا، يمكن طهيه بعد استخراجه، اقلب السلطعون رأسًا على عقب، أمسكها بكلا الجانبين وضع كلا الإبهام تحت السلطعون ، بالقرب من خط الوسط لظهر السلطعون، بينما تضغط بإبهامك ، اسحب بيديك لأسفل، سوف ينفتح السلطعون، يجب أن تترك مع قسمين متساويين من لحم السلطعون.

- اطبخ الكابوريا

يمكن طهي أقسام الكابوريا في الماء المغلي، اطبخهم لمدة 12 دقيقة، استخدم كمية خفيفة من الملح لإضفاء نكهة على السلطعون، إذا أردت يمكنك تقديم السلطعون مع الزبدة المذابة.

طريقة تقشير الكابوريا

على الرغم من روعة تناول الكابوريا إلا أن تقشيرها من اكثر الصعوبات التي تواجه الكثير من الأشخاص، لذا ينصح خبراء الطبخ بـ استخدام سكين الكابوريا يجعل المهمة أسهل بلا حدود.

يمكن شراء هذه السكاكين المصنوعة من قطعة واحدة من المعدن الصلب من متاجر المعدات البحرية ومتاجر أدوات الصيد التجارية أو طلبها من الإنترنت.

كشف موقع louisianaseafood، عن بعض الخطوات التي تساعدك في تقشير الكابوريا:

- قم بإزالة المخالب من الكابوريا وضعها جانبًا.

-أزل الغلاف الخلفي للكابوريا وتخلص منه.

-قم بإزالة الخياشيم من كل جانب من الكابوريا وتخلص منها.

- استخدم السكين لكشط أو إزالة الأحشاء من مركز القلب.

- قطع الساقي وتجاهلهم من كل جانب.

-قم بإزالة أجزاء الفم وتجاهلها.

- قم بعمل قطع أفقي عبر نصف الجسم، من المهم إجراء هذا القطع بعمق كافٍ لفضح الغرف الحاملة للحوم في الكابوريا.

-استخدم نصل السكين لنزع قطعة اللحم الكبيرة برفق من كل جانب من الجزء الخلفي من القلب، هذه القطع عبارة عن كتل جامبو.

-استخدم نصل السكين والإبهام لإمساك اللحم وإزالته من غرف القلب الأخرى، هذه القطع عبارة عن لحم مقطوع.

-استخدم نصل السكين والإبهام لإخراج قطع اللحم الصغيرة من الأجزاء العلوية التي تم إزالتها من القلب في وقت سابق، ينتج عن ذلك قطع صغيرة من اللحم المقطوع.

-استخدم المقبض الثقيل لشفرة السكين لكسر قشرة المخلب خلف مفصل الكماشة مباشرة.

-عندما تتشقق القشرة ، حرر لحم المخلب عن طريق سحب نصفي الكماشة عن بعضهما البعض.

-قطع بعناية الجزء غير المتحرك من المخلب، ينتج عن ذلك إصبع مخلب أو مخلب كوكتيل.

-استخدم المقبض الثقيل للسكين لكسر قشرة الذراع أسفل المفصل مباشرة.

-يمكن استخدام نصل السكين لاستخراج اللحم من الذراع، هذا لحم مخلب.

طريقة تنظيف الاستاكوزا

طريقة تنظيف الاستاكوزا تعتبر من الأمور الصعبة التي لا يعرف الكثير كيفية القيام بها في المنزل، يمكن أن يجعل الهيكل الخارجي لـ الاستاكوزا من الصعب إزالة اللحم للطبخ أو الاستهلاك، ستجعل شوكة الاستاكوزا أو تكسير الاستاكوزا من السهل الوصول إلى اللحوم في الزوايا الصغيرة والشقوق ، لكن يمكنك استخدام أدوات المائدة العادية في تنظيفها في حين أن المخالب والذيل يعتبران على نطاق واسع ألذ جزء من الاستاكوزا.

قدم موقع wikihow ، عدة نصائح لـ طريقة تنظيف الاستاكوزا

سلق الاستاكوزا

يغلي معظم الأشخاص الكركند على قيد الحياة أو بعد الموت مباشرة ، دون استعداد مسبق، انقله إلى حمام جليدي بمجرد الانتهاء من الطهي ، وستكون جاهزًا لتنظيفه.

إذا كانت وصفتك تتطلب لحم الاستاكوزا النيء ، ضع الاستاكوزا الحي على بطنه واقتله بطريقة إنسانية بسكين صغير حاد حيث يلتقي الرأس بالجسم، نظّف الاستاكوزا النيء واشطف اللحم قبل طهيه.

-حصاد المخالب

لف المخالب عن الاستاكوزا أو ثنيها للخلف حتى تنفجر، إذا كان لديك الاستاكوزا ذو قشرة صلبة اقطع طرف المخالب باستخدام كسارة البندق أو المقص أو ظهر سكين ثقيل، ادفع اللحم للخارج من الفتحة التي صنعتها لأسفل من خلال فتحة "الرسغ"، إذا كان لديك الاستاكوزا الناعم فقط استخرج اللحم بإصبعك.

-قطع مفاصل المخلب

المفاصل بين المخلب والجسم صغيرة ، لكن اللحم اللذيذ بالداخل يستحق ذلك، اقطع هذه المخلب وافتحها باستخدام كسارة البندق.

- انزع الذيل

قم بفك الذيل وتسويته يمكنك إزالته عن طريق لف الذيل والجسم في اتجاهين متعاكسين ، أو عن طريق سحب الذيل للخلف باتجاه الرأس حتى ينفصل.

-اختر زعانف ذيل الاستاكوزا

تتكون المروحة الموجودة في نهاية ذيل الاستاكوزا من خمسة أجزاء تشبه الزعنفة ، اسحب هذه الأجزاء أو اقطعها بسكين الطاهي، هناك القليل من اللحم الحلو داخل كل واحدة ، والتي يمكنك الحصول عليها بشوكة سرطان البحر أو عن طريق كسر القشرة.

- أخرج اللحم من الذيل

إزالة مروحة الذيل يترك حفرة ضيقة في طرف الذيل، ادفع إصبعك أو شوكة الاستاكوزا في هذه الفتحة لدفع اللحم للخارج من الطرف الآخر ، حيث التقى الذيل بالجسم مرة واحدة.

بدلاً من ذلك ، ضع الذيل رأسًا على عقب على الطاولة، اقطع جانبي الصدفة بمقص أو مقص قوي، قشر الجانب السفلي من القشرة وانزع اللحم.

-تقشر الأمعاء

يحتوي الوريد المظلم الذي يمتد أسفل الذيل على فضلات الاستاكوزا قشر أو قطع هذا ورميه بعيدا، قد يكون مختبئًا تحت رفرف لحم.

-اجمع البطارخ

إذا كان لديك أنثى الاستاكوزا ، فقد ترى بطارخ داخل قشرة الذيل، يتحول هذا اللون إلى اللون الوردي عند طهيه ، مما يطلق عليه اسم "المرجان".

بيض جراد البحر الخام أسود، على البخار لبضع دقائق حتى يتحول لونها إلى اللون الوردي قبل الأكل.