طريقة عمل مكرونة بالكابوريا

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل سلطة مكرونة بالكابوريا لعشاق تناول الكابوريا، يمكنك اعدادها بهذه الطريقة الصحية والمغذية ،التي تجعل جميع أفراد الأسرة يفضل تناولها.
مقادير سلطة مكرونة بالكابوريا :
لحم كابوريا
فلفل ألوان
مكرونة
بصل
ثوم
جزر
كرفس
مايونيز
عصير ليمون
مستردة
بقدونس
خل
ملح
فلفل أسود
زيت زيتون
طريقة تحضير سلطة مكرونة بالكابوريا :
* تسلق المكرونة في ماء وملح وزيت
* يبشر الجزر ويفرم البصل والثوم
* يقطع لحم الكابوريا والفلفل الألوان والكرفس
* يخلط زيت الزيتون مع المايونيز والمستردة وعصير الليمون
* تخلط المكرونة مع الجزر والبصل والثوم والكابوريا والفلفل والكرفس
* ثم يضاف عليها الصوص وتقدم باردة
مقادير سلطة مكرونة بالكابوريا :
لحم كابوريا
فلفل ألوان
مكرونة
بصل
ثوم
جزر
كرفس
مايونيز
عصير ليمون
مستردة
بقدونس
خل
ملح
فلفل أسود
زيت زيتون
طريقة تحضير سلطة مكرونة بالكابوريا :
* تسلق المكرونة في ماء وملح وزيت
* يبشر الجزر ويفرم البصل والثوم
* يقطع لحم الكابوريا والفلفل الألوان والكرفس
* يخلط زيت الزيتون مع المايونيز والمستردة وعصير الليمون
* تخلط المكرونة مع الجزر والبصل والثوم والكابوريا والفلفل والكرفس
* ثم يضاف عليها الصوص وتقدم باردة