عشان الحر .. اليك وصفة خارقة لتنظيف وترطيب البشرة

يعد ترطيب البشرة من أهم الأمور التي يجب أن تحرص عليها المرأة خلال فصل الصيف وأوقات الحر الشديد حيث إن جفاف البشرة يتسبب في ظهور العديد من المشاكل الجمالية وفي مقدمتها التجاعيد والخطوط التعبيرية.

نعرض لكم طريقة عمل وصفة طبيعية لـ ترطيب البشرة خلال فصل الصيف وفي نفس الوقت تحمي البشرة من ظهور البثور وحب الشباب والاسمرار ، وذلك وفقا لما جاء في موقع “ بولد سكاي ” الهندي.

مكونات وصفة ترطيب البشرة:

1 ملعقة صغيرة جل الصبار

1 ملعقة صغيرة عصير خيار

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

كرة قطنية

طريقة عمل وصفة ترطيب البشرة :

في وعاء زجاجي اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

اغسلي وجهك بالماء والصابون جيدا ثم اشطفيه بالماء فقط جيدا ثم جففيه ثم ضعي وصفة ترطيب البشرة عليه.

استخدمي كرة من القطن لوضع وصفة ترطيب البشرة على المناطق المصابة واتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء البارد بعد ذلك وجففيه جيدا.

