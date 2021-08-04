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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يدعم العظام ويقي أمراض القلب.. كل ما تريد معرفته حول فيتامين ك

فيتامين ك
فيتامين ك

فيتامين ك ، المعروف أيضًا باسم فيتامين تخثر الدم ، هو مجموعة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون والتي تلعب دورًا حيويًا في تخثر الدم والحفاظ على صحة العظام، كما يفيد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية.

 

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1. يدعم صحة العظام 

تم ربط المستويات المنخفضة من فيتامين ك بهشاشة العظام، وأظهرت الدراسات أن فيتامين K يساعد في الحفاظ على عظام قوية ويقلل من خطر الإصابة بالكسور، وفقًا للدراسة ، تم إعطاء فيتامين K لـ 440 امرأة بعد انقطاع الطمث مصابات بهشاشة العظام لمدة عامين وكانت النتائج انخفاض بنسبة 50٪ في كسور العظام ، بالإضافة إلى ذلك ، يقلل فيتامين K من كسور هشاشة العظام المرتبطة بالعمر ويحافظ على كثافة المعادن في العظام القطنية.

2. يقي من أمراض القلب 

يمنع فيتامين ك تكلسات الأوعية الدموية ، وهي عبارة عن رواسب معدنية تتراكم على جدران الشرايين والأوردة، في بعض الأحيان ، تلتصق هذه الرواسب المعدنية باللويحات المبنية بالفعل على جدران الأوعية الدموية وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

3. يحسن الصحة المعرفية 

يلعب فيتامين ك دورًا رئيسيًا في الأداء السليم للجهاز العصبي المركزي، أظهرت الدراسات أن تناول فيتامين ك قد يحسن الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن الأصحاء، تم ربط فيتامين ك 1 بتحسين أداء الذاكرة العرضية اللفظية ، خاصة في استرجاع الذكريات .

 

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