يدعم العظام ويقي أمراض القلب.. كل ما تريد معرفته حول فيتامين ك

فيتامين ك ، المعروف أيضًا باسم فيتامين تخثر الدم ، هو مجموعة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون والتي تلعب دورًا حيويًا في تخثر الدم والحفاظ على صحة العظام، كما يفيد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية.

1. يدعم صحة العظام

تم ربط المستويات المنخفضة من فيتامين ك بهشاشة العظام، وأظهرت الدراسات أن فيتامين K يساعد في الحفاظ على عظام قوية ويقلل من خطر الإصابة بالكسور، وفقًا للدراسة ، تم إعطاء فيتامين K لـ 440 امرأة بعد انقطاع الطمث مصابات بهشاشة العظام لمدة عامين وكانت النتائج انخفاض بنسبة 50٪ في كسور العظام ، بالإضافة إلى ذلك ، يقلل فيتامين K من كسور هشاشة العظام المرتبطة بالعمر ويحافظ على كثافة المعادن في العظام القطنية.

2. يقي من أمراض القلب

يمنع فيتامين ك تكلسات الأوعية الدموية ، وهي عبارة عن رواسب معدنية تتراكم على جدران الشرايين والأوردة، في بعض الأحيان ، تلتصق هذه الرواسب المعدنية باللويحات المبنية بالفعل على جدران الأوعية الدموية وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

3. يحسن الصحة المعرفية

يلعب فيتامين ك دورًا رئيسيًا في الأداء السليم للجهاز العصبي المركزي، أظهرت الدراسات أن تناول فيتامين ك قد يحسن الوظيفة الإدراكية لدى كبار السن الأصحاء، تم ربط فيتامين ك 1 بتحسين أداء الذاكرة العرضية اللفظية ، خاصة في استرجاع الذكريات .