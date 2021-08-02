عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد فيتامين ب 12 .. تعرف على مصادره الطبيعية

فيتامين ب 12
فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم، فهو أساسي ولا يستطيع الجسم إنتاجه، لذلك يجب تناول أطعمة تحتوي عليه، وخاصة المنتجات الحيوانية، ويمكن تناوله كمكمل غذائي مع المتابعة مع الطبيب.

فيتامين ب 12 له أكثر من دور في جسم الإنسان، وله العديد من الفوائد الصحية، للقلب والدماغ والكلى والجهاز الهضمي.

ويوصي الأطباء البالغين بكمية محددة من فيتامين ب 12 وهي 2.4 ميكرجرام ، على الرغم من أنه أعلى بالنسبة للنساء الحوامل أو المرضعات.

1- فوائد فيتامين ب 12 

يمكنك التعرف على فوائد فيتامين ب 12 خلال التقرير التالي.

1- تكوين خلايا الدم الحمراء 

يلعب فيتامين ب 12 دورًا حيويًا في مساعدة جسمك على إنتاج خلايا الدم الحمراء، حيث يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 12 إلى انخفاض في تكوين خلايا الدم الحمراء ومنعها من النمو بشكل صحيح.

وعندما تكون مصابًا بفقر الدم ، لا يمتلك جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين إلى أعضائك الحيوية، هذا يمكن أن يسبب أعراض مثل التعب والضعف.

2- منع العيوب الخلقية 

تعد مستويات فيتامين ب 12 المناسبة مفتاحًا لحمل صحي، حيث يجب على الحوامل المتابعة مع الطبيب المعالج لحالتها الصحية لتناول الكمية الموصي بها من فيتامين ب 12.

3- الوقاية من هشاشة العظام 

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 2500 بالغ أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 لديهم أيضًا كثافة معادن أقل من الطبيعي، حيث يمكن أن تصبح العظام ذات الكثافة المعدنية المنخفضة حساسة وهشة بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

أظهرت دراسات أخرى أيضًا وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وضعف صحة العظام وهشاشة العظام، خاصة عند النساء.

4- تحسين المزاج 

فيتامين ب 12 ضروري لإنتاج مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية مسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية، قد تساعد مكملات فيتامين ب 12 في تحسين الحالة المزاجية للأشخاص الذين يعانون من نقص موجود.

5- مد الجسم بالطاقة 

يشارك فيتامين ب 12 في إنتاج الطاقة في الجسم، وقد يؤدي تناول مكمل غذائي إلى تحسين مستوى الطاقة لديك، ولكن فقط إذا كنت تعاني من نقص في هذا الفيتامين.

6- تحسين صحة القلب 

يمكن أن يقلل فيتامين ب 12 من حمض الهوموسيستين في الدم ، وهو نوع من الأحماض الأمينية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- أدوية فيتامين ب12

هناك بعض الحالات المرضية التي تعاني من نقص فيتامين ب 12 تحتاج إلى أدوية طبية لمد الجسم بالفيتامين حتى لا تحدث مخاطر صحية، ولكن يجب المتابعة من الأطباء.

وإليكم قائمة أدوية فيتامين ب 12 

1- cyanocobalamin.

2- HYDROXOCOBALAMIN.

3- علاج نقص فيتامين ب 12 

إذا كنت تعاني من فقر الدم الخبيث أو لديك مشكلة في امتصاص فيتامين ب 12 ، فستحتاج إلى أخذ جرعات من هذا الفيتامين في البداية، قد تحتاج إلى الاستمرار في الحصول على هذه الحقن ، أو تناول جرعات عالية من المكملات عن طريق الفم، أو الحصول عليها عن طريق الأنف بعد ذلك.

4- فيتامين B12 أين يوجد

يمكن لمعظم الأشخاص منع نقص فيتامين ب 12 عن طريق تناول ما يكفي من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض.

إذا كنت لا تأكل منتجات حيوانية ، أو كنت تعاني من حالة طبية تحد من مدى امتصاص جسمك للعناصر المغذية، يمكنك تناول فيتامين ب 12 في مكمل متعدد الفيتامينات أو غيره من المكملات والأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12.

أعراض نقص فيتامين B12 عند النساء

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 ، فقد تصاب بفقر الدم، وفي حالة عدم العلاج تظهر عليك بعض الأعراض وهي كالأتي :

1- ضعف أو تعب أو دوار.
2- خفقان القلب وضيق في التنفس.
3- جلد شاحب.
4- التهابات باللسان.
5- إمساك، إسهال، فقدان الشهية، غازات.
6- مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز وضعف العضلات ومشاكل المشي.
7- فقدان البصر.
8- مشاكل عقلية مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة أو التغيرات السلوكية.
** المصادر 

webmd

فيتامين ب 12 فوائد فيتامين ب 12 أدوية فيتامين ب12 علاج نقص فيتامين ب 12 أعراض نقص فيتامين B12 عند النساء

موضوعات متعلقة

طريقة عمل فطيرة البصل المقلوبة في 15 دقيقة

في ظل الطقس الحار.. نصائح للتعامل مع حالات الإغماء

الفرق بين أعراض كورونا بين السيدات والرجال

لماذا تظهر سلالات وتحورات جديدة لـ فيروس كورونا؟.. خبير مناعة يجيب

ترشيحاتنا

خبير يوضح مصير العملات الورقية بعد طرح البلاستيكية.. فيديو

قيس سعيد: لا حصانة من العقاب.. وباقٍ على العهد لتحقيق مطالب التونسيين

وزير قطاع الأعمال يكشف حقيقة تصفية شركات الألومنيوم والكوك

#قاتل_عالدوري_ياأهلي.. الجماهير تدعم المارد الأحمر للفوز بالبطولة المفضلة

أخبار الأهلي..عرضان لـ ناصر ماهر.. سر غياب بانون وأيمن أشرف..حقيقة رحيل الشناوي

أبرزها الطماطم والبطاطس.. الزراعة تكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال يضرب القاهرة الكبرى.. دون بلاغات بوقوع إصابات

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

مستشارة وزيرة الصحة تحسم الجدل حول أفضل لقاحات كورونا المتوفرة ..فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أنا بموت ادعولي .. الفنانة سمر في أول تعليق بعد حادث مروع| شاهد

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

الفلاحين تحذر: ارتفاع أسعار الطماطم في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

9 قدرات استثنائية .. الغواصة S 44 تنضم للأسطول المصري

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

اﻟﻤﺰﻳﺪ