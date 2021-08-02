فوائد فيتامين ب 12 .. تعرف على مصادره الطبيعية

فيتامين ب 12 من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم، فهو أساسي ولا يستطيع الجسم إنتاجه، لذلك يجب تناول أطعمة تحتوي عليه، وخاصة المنتجات الحيوانية، ويمكن تناوله كمكمل غذائي مع المتابعة مع الطبيب.

فيتامين ب 12 له أكثر من دور في جسم الإنسان، وله العديد من الفوائد الصحية، للقلب والدماغ والكلى والجهاز الهضمي.

ويوصي الأطباء البالغين بكمية محددة من فيتامين ب 12 وهي 2.4 ميكرجرام ، على الرغم من أنه أعلى بالنسبة للنساء الحوامل أو المرضعات.

1- فوائد فيتامين ب 12

يمكنك التعرف على فوائد فيتامين ب 12 خلال التقرير التالي.

1- تكوين خلايا الدم الحمراء

يلعب فيتامين ب 12 دورًا حيويًا في مساعدة جسمك على إنتاج خلايا الدم الحمراء، حيث يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 12 إلى انخفاض في تكوين خلايا الدم الحمراء ومنعها من النمو بشكل صحيح.

وعندما تكون مصابًا بفقر الدم ، لا يمتلك جسمك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين إلى أعضائك الحيوية، هذا يمكن أن يسبب أعراض مثل التعب والضعف.

2- منع العيوب الخلقية

تعد مستويات فيتامين ب 12 المناسبة مفتاحًا لحمل صحي، حيث يجب على الحوامل المتابعة مع الطبيب المعالج لحالتها الصحية لتناول الكمية الموصي بها من فيتامين ب 12.

3- الوقاية من هشاشة العظام

أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 2500 بالغ أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 لديهم أيضًا كثافة معادن أقل من الطبيعي، حيث يمكن أن تصبح العظام ذات الكثافة المعدنية المنخفضة حساسة وهشة بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

أظهرت دراسات أخرى أيضًا وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وضعف صحة العظام وهشاشة العظام، خاصة عند النساء.

4- تحسين المزاج

فيتامين ب 12 ضروري لإنتاج مادة السيروتونين، وهي مادة كيميائية مسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية، قد تساعد مكملات فيتامين ب 12 في تحسين الحالة المزاجية للأشخاص الذين يعانون من نقص موجود.

5- مد الجسم بالطاقة

يشارك فيتامين ب 12 في إنتاج الطاقة في الجسم، وقد يؤدي تناول مكمل غذائي إلى تحسين مستوى الطاقة لديك، ولكن فقط إذا كنت تعاني من نقص في هذا الفيتامين.

6- تحسين صحة القلب

يمكن أن يقلل فيتامين ب 12 من حمض الهوموسيستين في الدم ، وهو نوع من الأحماض الأمينية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- أدوية فيتامين ب12

هناك بعض الحالات المرضية التي تعاني من نقص فيتامين ب 12 تحتاج إلى أدوية طبية لمد الجسم بالفيتامين حتى لا تحدث مخاطر صحية، ولكن يجب المتابعة من الأطباء.

وإليكم قائمة أدوية فيتامين ب 12

1- cyanocobalamin.

2- HYDROXOCOBALAMIN.

3- علاج نقص فيتامين ب 12

إذا كنت تعاني من فقر الدم الخبيث أو لديك مشكلة في امتصاص فيتامين ب 12 ، فستحتاج إلى أخذ جرعات من هذا الفيتامين في البداية، قد تحتاج إلى الاستمرار في الحصول على هذه الحقن ، أو تناول جرعات عالية من المكملات عن طريق الفم، أو الحصول عليها عن طريق الأنف بعد ذلك.

4- فيتامين B12 أين يوجد

يمكن لمعظم الأشخاص منع نقص فيتامين ب 12 عن طريق تناول ما يكفي من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض.

إذا كنت لا تأكل منتجات حيوانية ، أو كنت تعاني من حالة طبية تحد من مدى امتصاص جسمك للعناصر المغذية، يمكنك تناول فيتامين ب 12 في مكمل متعدد الفيتامينات أو غيره من المكملات والأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12.

أعراض نقص فيتامين B12 عند النساء

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 ، فقد تصاب بفقر الدم، وفي حالة عدم العلاج تظهر عليك بعض الأعراض وهي كالأتي :

1- ضعف أو تعب أو دوار.

2- خفقان القلب وضيق في التنفس.

3- جلد شاحب.

4- التهابات باللسان.

5- إمساك، إسهال، فقدان الشهية، غازات.

6- مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز وضعف العضلات ومشاكل المشي.

7- فقدان البصر.

8- مشاكل عقلية مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة أو التغيرات السلوكية.

** المصادر

webmd