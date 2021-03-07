فيتامين B12 .. فوائد مذهلة للشعر والأعصاب

فيتامين ب 12 ، المعروف أيضًا باسم كوبالامين ، هو فيتامين مهم قابل للذوبان في الماء، ويلعب دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ، بالإضافة إلى الأداء السليم لجهاز العصبي.





يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية ، بما في ذلك اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان. ومع ذلك ، يمكن العثور عليه أيضًا في المنتجات المدعمة بـ B12 ، مثل بعض أنواع الخبز والحليب النباتي.





يعتبر نقص فيتامين ب 12 شائعًا ، خاصة عند كبار السن، أنت معرض لخطر النقص إذا لم تحصل على ما يكفي من نظامك الغذائي أو لم تكن قادرًا على امتصاص ما يكفي من الطعام الذي تتناوله.





فوائد فيتامين B12 للشعر

أكد موقع healthline ، أن أحد الفيتامينات المعروفة لنمو الشعر هو فيتامين B12 الذي يسمى البيوتين، تربط الدراسات بين نقص البيوتين وتساقط الشعر عند البشر، على الرغم من استخدام البيوتين كعلاج بديل لتساقط الشعر ، فإن أولئك الذين يعانون من نقص لديهم أفضل النتائج.

ومع ذلك ، فإن النقص نادر جدًا لأنه يحدث بشكل طبيعي في مجموعة واسعة من الأطعمة، هناك أيضًا نقص في البيانات حول ما إذا كان البيوتين فعالًا لنمو الشعر لدى الأفراد الأصحاء.





يساعد فيتامين B12 على تكوين خلايا الدم الحمراء والتي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر، هذه العمليات مهمة لنمو الشعر.





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يمكنك الحصول على فيتامينات ب من العديد من الأطعمة بما في ذلك الحبوب الكاملة واللوز واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والخضراوات الورقية الداكنة.





بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأطعمة الحيوانية هي المصادر الجيدة الوحيدة لفيتامين ب 12، لذلك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا ، ففكر في تناول مكمل غذائي.





تساعد فيتامينات B12 في نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى فروة رأسك ، مما يساعد في نمو الشعر .





فوائد فيتامين B12 للأعصاب

ارتبط نقص فيتامين ب 12 بفقدان الذاكرة ، خاصة عند كبار السن، قد يلعب الفيتامين دورًا في منع ضمور الدماغ ، وهو فقدان الخلايا العصبية في الدماغ وغالبًا ما يرتبط بفقدان الذاكرة أو الخرف.





أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الأشخاص المصابين بالخرف في مراحله المبكرة أن مزيجًا من فيتامين ب 12 ومكملات الأحماض الدهنية أوميغا 3 تبطئ التدهور العقلي .





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وجدت دراسة أخرى أنه حتى مستويات فيتامين ب 12 في الجانب المنخفض من المستوى الطبيعي يمكن أن تساهم في ضعف أداء الذاكرة، نتيجة لذلك قد يؤدي تناول هذا الفيتامين إلى تحسين الذاكرة ، حتى في حالة عدم وجود نقص فيتامين ب 12 هو "غذاء مريح للأعصاب" لأنه يضمن الوظيفة الطبيعية ويشارك في نمو الأعصاب وتجديد الأعصاب المجهدة، كما أنه يدعم عملية التمثيل الغذائي للطاقة لدينا ،بحيث نشعر بالتعب والفتور عندما يكون مستوى فيتامين ب 12 لدينا متوازنًا، يمكن أن تظهر دراسة طبية أجرتها جامعة سوينبورن الأسترالية للتكنولوجيا في ملبورن أن الأشخاص الذين تناولوا فيتامينات ب 12 لعدة أسابيع يمكن أن يتأقلموا بشكل أفضل بنسبة 20٪ مع الإجهاد والمخاوف اليومية مقارنة بمجموعة الاختبار وفقا لموقع nih.





فوائد فيتامين ب12 للعظام

ويدعم الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين ب 12 صحة عظامك، أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 2500 بالغ أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 لديهم أيضًا كثافة معادن أقل من الطبيعي.





يمكن أن تصبح العظام ذات الكثافة المعدنية المنخفضة حساسة وهشة بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، أظهرت دراسات أخرى أيضًا وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وضعف صحة العظام وهشاشة العظام ، خاصة عند النساء.





كشف موقع americanbonehealth، أن أظهرت دراسة أجرتها كاثرين تاكر وزملاؤها في جامعة تافتس أن انخفاض مستويات فيتامين ب 12 يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بهشاشة العظام لدى كل من الرجال والنساء، يوجد فيتامين ب 12 في اللحوم والأسماك ، مما يجعل النباتيين ، الذين لا يأكلون اللحوم أو منتجات الألبان ، معرضين لخطر فقدان العظام.





الأشخاص الذين خضعوا لعملية تحويل مسار المعدة أو الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي التي تسبب سوء امتصاص الدهون يفقدون القدرة على امتصاص B12، قد يصاب كبار السن في الثمانينيات والتسعينيات من العمر بتغيرات في بطانات المعدة تمنعهم من امتصاص الحديد و B12، في هذه الحالات التي يكون فيها الامتصاص مشكلة قد يعطي الأطباء حقن B12 متجاوزة السبيل الهضمي ، حتى يحصل المرضى على فوائد الفيتامين.