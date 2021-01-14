علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين B12 في الجسم

يعانى الكثير من الأشخاص من الإصابة بنقص فيتامين 12 b فى الجسم، لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض العلامات التى تدل على الإصابة بنقص فيتامين b12.





الشعور بحرقان القدمين

قد لا تحصل على ما يكفي من طعامك، خاصة إذا كنت نباتيًا (بمعنى أنك لا تأكل منتجات حيوانية)، يصعب على جسمك امتصاصه إذا كنت أكبر سنًا أو إذا أجريت جراحة لفقدان الوزن، قد يمنعك إدمان الكحول أيضًا من الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والثيامين وفيتامينات ب الأخرى.





الفشل الكلوي

هو الأكثر شيوعًا بسبب مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم. تتوقف الكليتان ببطء عن العمل بالطريقة الصحيحة. يؤدي ذلك إلى تراكم الفضلات في جسمك ، مما قد يؤدي إلى تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي البوليي) ، بما في ذلك في قدميك ، ويسبب الشعور بالحرقان.





متلازمة نفق عظم الكعب

يقع "النفق" بين عظم الكاحل ومجموعة من الأربطة بالقرب من أعلى القدم. يعطي العصب الداخلي إحساسًا بأسفل القدم. قد يؤدي التورم الناتج عن الإصابة أو التهاب المفاصل أو النتوءات العظمية أو حالات أخرى إلى الضغط على العصب. قد تشعر بألم شديد ، وتنميل ، وخز أو حرقان في قدمك.





قصور الغدة الدرقية..

يحدث هذا عندما لا تنتج الغدة الدرقية، ما يكفي من الهرمون ، قد تشعر بالتعب والإمساك وحساسية البرد والنسيان والبرود الجنسي.

قد يكون لديك أيضًا حرقان في القدمين.





الداء النشواني..

يتراكم البروتين غير الطبيعي في نخاع العظام في أجزاء مختلفة من الجسم قد لا تلاحظه حتى يتقدم، بعد ذلك قد تكون متعبًا جدًا وضعيفًا، ويكون لديك بقع أرجوانية حول العين مع ظهور الكدمات على جلدك.





فيروس نقص المناعة..

من ثلث المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز ينتهي بهم المطاف بتلف أعصابهم. يمكن للفيروس نفسه أن يؤذي أعصابك ، والأدوية المستخدمة للسيطرة عليه يمكن أن تؤذي أيضًا. الأمراض التي تصاب بها بسبب ضعف جهاز المناعة لديك ، مثل الهربس والسل والقلاع ، قد تؤدي إلى حدوث ذلك أيضًا. قد يكون لديك تيبس ، وخز ، وخدر ، وحرق في أصابع قدميك وباطن قدميك.

الألياف العصبية الصغيرة..





قد تسببه مشاكل السكر في الدم ، كما هو الحال مع مرض السكري ، ولكن في بعض الأحيان يكون السبب غير واضح. تجعلك جينات معينة أكثر عرضة للإصابة به.





سعفة القدم..

إنه فطر يشبه العفن ينمو في مناطق دافئة ورطبة بين أصابع قدميك وأسفل قدميك ، وقد يسبب اللسع والحكة والحرق، وتزيد في الأحذية والجوارب الرطبة وأرضيات غرف تبديل الملابس. يمكن أن تساعد الكريمات أو البخاخات أو المساحيق المضادة للفطريات في السيطرة على العدوى.





وهناك أسباب أخرى تعرف عليها..