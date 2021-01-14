علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين B12 في الجسم

يعانى الكثير من الأشخاص من الإصابة بنقص فيتامين 12 b فى الجسم، لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض العلامات التى تدل على الإصابة بنقص فيتامين b12.
الشعور بحرقان القدمين
قد لا تحصل على ما يكفي من طعامك، خاصة إذا كنت نباتيًا (بمعنى أنك لا تأكل منتجات حيوانية)، يصعب على جسمك امتصاصه إذا كنت أكبر سنًا أو إذا أجريت جراحة لفقدان الوزن، قد يمنعك إدمان الكحول أيضًا من الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والثيامين وفيتامينات ب الأخرى.
الفشل الكلوي
هو الأكثر شيوعًا بسبب مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم. تتوقف الكليتان ببطء عن العمل بالطريقة الصحيحة. يؤدي ذلك إلى تراكم الفضلات في جسمك ، مما قد يؤدي إلى تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي البوليي) ، بما في ذلك في قدميك ، ويسبب الشعور بالحرقان.
متلازمة نفق عظم الكعب
يقع "النفق" بين عظم الكاحل ومجموعة من الأربطة بالقرب من أعلى القدم. يعطي العصب الداخلي إحساسًا بأسفل القدم. قد يؤدي التورم الناتج عن الإصابة أو التهاب المفاصل أو النتوءات العظمية أو حالات أخرى إلى الضغط على العصب. قد تشعر بألم شديد ، وتنميل ، وخز أو حرقان في قدمك.
قصور الغدة الدرقية..
يحدث هذا عندما لا تنتج الغدة الدرقية، ما يكفي من الهرمون ، قد تشعر بالتعب والإمساك وحساسية البرد والنسيان والبرود الجنسي.
قد يكون لديك أيضًا حرقان في القدمين.
الداء النشواني..
يتراكم البروتين غير الطبيعي في نخاع العظام في أجزاء مختلفة من الجسم قد لا تلاحظه حتى يتقدم، بعد ذلك قد تكون متعبًا جدًا وضعيفًا، ويكون لديك بقع أرجوانية حول العين مع ظهور الكدمات على جلدك.
فيروس نقص المناعة..
من ثلث المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز ينتهي بهم المطاف بتلف أعصابهم. يمكن للفيروس نفسه أن يؤذي أعصابك ، والأدوية المستخدمة للسيطرة عليه يمكن أن تؤذي أيضًا. الأمراض التي تصاب بها بسبب ضعف جهاز المناعة لديك ، مثل الهربس والسل والقلاع ، قد تؤدي إلى حدوث ذلك أيضًا. قد يكون لديك تيبس ، وخز ، وخدر ، وحرق في أصابع قدميك وباطن قدميك.
الألياف العصبية الصغيرة..
قد تسببه مشاكل السكر في الدم ، كما هو الحال مع مرض السكري ، ولكن في بعض الأحيان يكون السبب غير واضح. تجعلك جينات معينة أكثر عرضة للإصابة به.
سعفة القدم..
إنه فطر يشبه العفن ينمو في مناطق دافئة ورطبة بين أصابع قدميك وأسفل قدميك ، وقد يسبب اللسع والحكة والحرق، وتزيد في الأحذية والجوارب الرطبة وأرضيات غرف تبديل الملابس. يمكن أن تساعد الكريمات أو البخاخات أو المساحيق المضادة للفطريات في السيطرة على العدوى.
وهناك أسباب أخرى تعرف عليها..
١_فقر الدم..
من الأسباب الشائعة للإرهاق أنك تعاني من فقر الدم الناتج عن نقص خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم. إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت مصحوبًا بصداع ، وصعوبة في التركيز ، وسرعة ضربات القلب ، وصعوبة في النوم ، وما إلى ذلك ، فقم بفحص نفسك.
يكون التعب مصحوبًا بجفاف الشعر والجلد ، وهشاشة الأظافر ، وانتفاخ تحت العينين ، وصوت أجش ، وزيادة معدل ضربات القلب ، وتقلبات المزاج ، والتهيج ، وما إلى ذلك. تفرز الغدة الدرقية الهرمونات التي تتحكم في وظائف الجسم الأساسية. إذا كانت الغدة الدرقية لا تعمل بشكل صحيح ، فإنها تخرج هرموناتك عن السيطرة وتعبث بمستويات الطاقة لديك.
إلى جانب انخفاض مستويات الطاقة ، إذا كنت تشعر دائمًا بالعطش ، فهناك حاجة متكررة للتبول ، وتشوش الرؤية ، وفقدان الوزن المفاجئ ، والتهيج والغضب ، فأنت بحاجة إلى فحص مستويات الجلوكوز في الدم لديك.
يمكن أن يكون التعب من أعراض مرض السكري ، حيث يحد اضطراب التمثيل الغذائي من إنتاج الأنسولين ، مما يؤدي بدوره إلى العديد من الأعراض غير المرغوب فيها ، بما في ذلك التعب والضعف وما إلى ذلك.
فيتامين ب 12 هو أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على مستويات الطاقة المثلى . يسبب نقص هذا الفيتامين في أجسامنا التعب والارتباك الذهني. يمكنك تناوله كمكملات غذائية أو اختيار مصادر طبيعية مثل البيض والدجاج والأسماك.
النوم الكافي ضروري مثل تناول الأطعمة المغذية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نمط حياة صحي. الطريقة التي تسبب بها عادات نمط الحياة السيئة والوجبات المتأخرة وقلة ممارسة الرياضة العديد من الأمراض ، قلة النوم الكافي يمكن أن تسبب التعب ، وهي حقيقة معروفة.
يحتاج الأفراد إلى ست ساعات على الأقل من النوم يوميًا حتى يعمل العقل بشكل صحيح ولكي يظل الجسم بصحة جيد.