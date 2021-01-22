أبرزها نقص فيتامين ب 12.. 7 أسباب للإصابة بالأنيميا| تعرف عليها

تعد الأنيميا أو ما يعرف بـ "فقر الدم" هي عبارة عن نقص خلايا الدم الحمراء السليمة، التي بدونها لا يستطيع الدم حمل ما يكفي من الأكسجين لتزويد جميع الأعضاء والأنسجة في الجسم بالأكسجين، وهذا يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المضاعفات تتراوح من خفيفة إلى شديدة، هناك العديد من أنواع الأنيميا، ولكن يمكن تصنيفها جميعًا حسب أسبابها الثلاثة: فقدان الدم، وتدمير خلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم التالفة أو المتناقصة.





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فيما يلي تعرفي على أسباب اصابتك بالأنيميا وفقا لتقرير بموقع “facty health”





1. النزيف الداخلي





يمكن أن يؤدي النزيف الداخلي الناتج عن إصابة رضحية أو مرض معدي معوي إلى فقر الدم، حيث يمكن أن يحدث نزيف مفرط خلال فترة قصيرة، أو قد تفقد الأوعية كميات صغيرة من الدم على مدى فترة طويلة، فإذا تُركت دون اكتشاف، فإن حالات مثل التهاب المعدة والقرحة والبواسير والسرطان، بالإضافة إلى الإصابات الداخلية غير المعروفة، يمكن أن تنزف وتؤدي إلى إصابتك بالأنيميا.





2. الأدوية





يلجأ معظم الناس إلى مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الصداع وتشنجات العضلات والمساعدة في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومع ذلك تشير الدراسات الحديثة إلى أن الاستخدام المطول لبعض الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية يمكن أن يضر بجدار المعدة ويزيد من خطر حدوث نزيف حاد، مما قد يؤدي إلى فقر الدم.





3. الحيض والولادة





بالنسبة للعديد من النساء، تعتبر الدورة الشهرية والحمل والولادة أحداثًا طبيعية، ومع ذلك ، في ظل ظروف معينة يمكن أن يؤدي أي منها إلى فقر الدم، حيث يؤدي النزيف المفرط خلال فترة ما إلى فقد دم كبير في وقت قصير نسبيًا، وإذا حدث هذا على أساس شهري، فيمكن أن يؤدي إلى استنفاد مستويات الحديد بشكل كبير، مما يؤدي بدوره إلى تقليل إنتاج الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء، مما يسبب فقر الدم، وخلال فترة الحمل قد يستنفد الطفل النامي مخزون الأم من الحديد أيضًا، يمكن أن يكون لفقدان الدم المفرط أثناء الولادة آثار سلبية على مستويات خلايا الدم الحمراء.





4. نقص الحديد





فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا، حيث يتطور عندما يكون هناك القليل من الحديد في الجسم، فعلى الرغم من أنه يحدث في بعض الحالات بسبب سوء امتصاص الحديد، فإن زيادة تناول الحديد أمر بسيط إلى حد ما، من خلال دمج الخضار الورقية والطهي باستخدام الحديد الزهر، يمكن للمرء زيادة استهلاك هذا المعدن الأساسي. ومع ذلك ، فإن المصادر الحيوانية (مثل اللحوم والأسماك) تحتوي على الحديد والذي يمتصه الجسم بشكل أفضل مقارنة بالحديد من المصادر النباتية، بالإضافة إلى مكملات الحديد المتوفرة أيضًا.





5. نقص فيتامين ب 12





يحدث فقر الدم الخبيث عندما لا يستطيع الجسم امتصاص ما يكفي من فيتامين ب 12، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية، في بعض الحالات، يكون نقص الفيتامينات نتيجة لاتباع نظام غذائي لا يحتوي على ما يكفي من فيتامينات ب وحمض الفوليك، ويمكن أن تتطور هذه الحالة أيضًا إلى حالة ثانوية في الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون لأن الجسم لا يستطيع امتصاص فيتامين ب 12 والعناصر الغذائية الأخرى بشكل صحيح من الأطعمة التي تتناولها، في بعض الحالات لا يستطيع الجسم معالجة الفيتامين بكفاءة.





6. نقص نخاع العظام





يحتوي نخاع العظم على خلايا جذعية، وتتطور الخلايا الجذعية إلى خلايا دم حمراء تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويؤدي نقص نخاع العظم إلى فقر الدم لأنه يتعارض مع قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم بشكل كافٍ، في فقر الدم اللاتنسجي لا ينتج نخاع العظم خلايا الدم الحمراء، وفي سرطان الغدد الليمفاوية ينتشر المرض في نخاع العظام، مما يؤثر على إنتاج خلايا الدم.









7. تدمير خلايا الدم الحمراء





فقر الدم الانحلالي هو حالة يتم فيها تدمير خلايا الدم الحمراء بشكل أسرع مما يستطيع الجسم إنتاجها، حيث يسمى تلف خلايا الدم الحمراء "بانحلال الدم"، يمكن أن يظهر فقر الدم الانحلالي عند الولادة أو يتطور لاحقًا، ويمكن أن تسبب أمراض الكلى والكبد هذا النوع من فقر الدم، ويعد التعرض لبعض المواد الكيميائية أو الأدوية والأورام والحروق الشديدة والالتهابات المختلفة وأمراض المناعة الذاتية وبعض اضطرابات الدم كلها أسباب لتدمير خلايا الدم الحمراء.