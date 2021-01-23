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فيتامين ب 6 سر الطاقة والحياة .. إليك أهم المعلومات عنه

السبت 23/يناير/2021 - 09:31 م
فيتامين ب 6 سر الطاقة
فيتامين ب 6 سر الطاقة والحياة .. اليك اهم المعلومات عنه
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اسماء محمد
يمتلك فيتامين ب 6  المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين عدد كبير من الفوائد الصحية التى يحتاجها الانسان ومنها استخدام وتخزين الطاقة من البروتينات والكربوهيدرات في الطعام، كما يساعد الجسم في تكوين الهيموجلوبين ، المادة الموجودة في خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وعند قصورها يعانى الانسان من الدوخة وفقدان التركيز وغيرها العديد من اعراض الانيميا.

ويعتبر فيتامين ب 6 سر الطاقة والقوة والحياة ، نعرض لكم فى هذا التقرير اهم المعلومات التى يجب معرفتها عن فيتامين ب 6 وفقا لما أورده موقع "NHS " .

ماهى المصادر جيدة لفيتامين ب 6 ؟
يوجد فيتامين ب 6 في مجموعة متنوعة من الاطعمة ، نستعرض ابرزها فيما يلي:
الدواجن ، مثل الدجاج أو الديك الرومي
بعض السمك
الفول السوداني
فول الصويا
جرثومة القمح
الشوفان
موز
حليب
بعض حبوب الإفطار المدعمة

ما هي كمية فيتامين ب 6 التي يحتاجها الجسم؟
الكمية التي يحتاجها البالغون من فيتامين B6 (الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا) هي:

1.4 ملج يوميًا للرجال
1.2 ملجم في اليوم للنساء
يجب أن تكون قادرًا على الحصول على كل فيتامين ب 6 الذي تحتاجه من نظامك الغذائي اليومي هذا بالاضافة الى أن البكتيريا التي تعيش بشكل طبيعي في الأمعاء قادرة على إنتاج فيتامين ب 6.

ماذا يحدث إذا تناولت الكثير من فيتامين ب 6؟
عند تناول المكملات ، من المهم عدم تناول الكثير، ويمكن أن يؤدي تناول 200 ملجم أو أكثر يوميًا من فيتامين ب 6 [LK2] إلى فقدان الإحساس في الذراعين والساقين المعروف باسم اعتلال الأعصاب المحيطية .

عادة ما يتحسن هذا بمجرد التوقف عن تناول المكملات ولكن في حالات قليلة عندما يتناول الأشخاص كميات كبيرة من فيتامين ب 6 ، خاصة لأكثر من بضعة أشهر ، يمكن أن يكون التأثير دائمًا.

تأثير تناول فيتامين ب 6 بجرعات بين 10 و 200 ملج غير واضح، لذلك لا توجد أدلة كافية لتحديد المدة التي يمكن أن تؤخذ فيها هذه الجرعات بأمان.
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