فيتامين ب 6 سر الطاقة والحياة .. إليك أهم المعلومات عنه

يمتلك فيتامين ب 6 المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين عدد كبير من الفوائد الصحية التى يحتاجها الانسان ومنها استخدام وتخزين الطاقة من البروتينات والكربوهيدرات في الطعام، كما يساعد الجسم في تكوين الهيموجلوبين ، المادة الموجودة في خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وعند قصورها يعانى الانسان من الدوخة وفقدان التركيز وغيرها العديد من اعراض الانيميا.





ويعتبر فيتامين ب 6 سر الطاقة والقوة والحياة ، نعرض لكم فى هذا التقرير اهم المعلومات التى يجب معرفتها عن فيتامين ب 6 وفقا لما أورده موقع "NHS " .





ماهى المصادر جيدة لفيتامين ب 6 ؟

يوجد فيتامين ب 6 في مجموعة متنوعة من الاطعمة ، نستعرض ابرزها فيما يلي:

الدواجن ، مثل الدجاج أو الديك الرومي

بعض السمك

الفول السوداني

فول الصويا

جرثومة القمح

الشوفان

موز

حليب

بعض حبوب الإفطار المدعمة





ما هي كمية فيتامين ب 6 التي يحتاجها الجسم؟

الكمية التي يحتاجها البالغون من فيتامين B6 (الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 عامًا) هي:





1.4 ملج يوميًا للرجال

1.2 ملجم في اليوم للنساء

يجب أن تكون قادرًا على الحصول على كل فيتامين ب 6 الذي تحتاجه من نظامك الغذائي اليومي هذا بالاضافة الى أن البكتيريا التي تعيش بشكل طبيعي في الأمعاء قادرة على إنتاج فيتامين ب 6.





ماذا يحدث إذا تناولت الكثير من فيتامين ب 6؟

عند تناول المكملات ، من المهم عدم تناول الكثير، و يمكن أن يؤدي تناول 200 ملجم أو أكثر يوميًا من فيتامين ب 6 [LK2] إلى فقدان الإحساس في الذراعين والساقين المعروف باسم اعتلال الأعصاب المحيطية .





عادة ما يتحسن هذا بمجرد التوقف عن تناول المكملات ولكن في حالات قليلة عندما يتناول الأشخاص كميات كبيرة من فيتامين ب 6 ، خاصة لأكثر من بضعة أشهر ، يمكن أن يكون التأثير دائمًا.



