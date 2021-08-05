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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعد لمجرد: حياتي الشخصية منعزلة عن أعمالي الفنية

الفنان سعد لمجرد
الفنان سعد لمجرد

أعرب الفنان سعد لمجرد، عن حبه وتقديره للشعب المصري، وذلك لدعمه المتواصل، قائلا: "حبكم هو السبب في أني أوصل لمكانتي الحالية".

 

وأضاف "سعد لمجرد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى الفضائية، أنه يتمنى أن تصل الأغاني العربية إلى كل العالم، وذلك عن طريقه،  متابعا:" أنا بحب الشاب خالد وعمرو دياب".


وأوضح أن الفنان يجب أن يكون ذكي ولديه قبول لدى الجماهير، مسترسلا:" يجب أن يكون الفنان مدرك لما حوله وقريب من الجميع".
 

ولفت إلى انه يعمل على تجهيز 3 أو 4 أغاني مختلفين، متابعا:" حاليا بجهز 3 أو 4 أغاني بلغات مختلفة مثل الإسبانية والإنجليزية، وأنا بحب أجرب والمغامرات".
 

وتقدم بالشكر للمشاركين معه في أغنية "السهرة صباحي"، مضيفا:" أنا فخور بمشاركتي الغناء مع الفنان صابر الرباعي".
 

وأكد على أن الحياة الشخصية للفنان يجب أن تكون بعيدة..مسترسلا:"لو انت فنان مش هتحب حد يتدخل في حياتك الشخصية".
 

ووجه رسالة إلى الجماهير قائلا:" حياتي الشخصية منعزلة عن أعمالي الفنية"، منوها إلى انه ينوي تقديم حفلبة في مصر خلال العام الجديد.
 

ونوه إلى أنه يستهدف تجهيز ألبوم غنائي جديد خلال الفترة الماضية.

 

سعد لمجرد الشاب خالد عمرو دياب صابر الرباعي اخبار التوك شو

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