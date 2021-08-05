عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس .. جمعية القضاة تعلق على قرار الإقامة الجبرية بحق قاضِ بارز سابق

صدى البلد

أكدت جمعية القضاة التونسيين أن "المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المخولة وفق الدستور بمحاسبة القضاة والبت في المسار التأديبي لهم".

وأصدرت الجمعية التونسية بيانا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" على خلفية تولي وحدة أمنية يوم الجمعة الماضي تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف في تونس رضا غرسلاوي، يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية في العاصمة البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.

وقالت الجمعية التونسية في بيانها إن "إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقا بحقيقة ما ينسب إليه من نشاط يمكن أن يشكل خطرا على الأمن والنظام العامين في تونس والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء".

وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للقاء عدد من المسؤولين

بسبب شبهة فساد.. إحالة وزير تعليم سابق في تونس للقضاء

وأضافت أن "المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وهو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة".

وتابعت أن "تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة - في تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الضامن لموجبات استقلالهم والقائم بمسؤولية محاسبتهم - من شأنه أن يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية بما يؤثر سلبا على استقلالهم وحيادهم".

ودعت المجلس الأعلى للقضاء إلى "تحمل مسؤوليته الدستورية في مجالات اختصاصه مع التأكيد على وجوب ضمان المجلس لاستكمال مسار المساءلة والمحاسبة بكامل الجدية والشفافية ودون توان في نطاق الإجراءات المنصوص عليها قانونا وضمانات المحاكمة العادلة".

تونس التونسية جمعية القضاة جمعية القضاة التونسية القضاء قاض الدستور

موضوعات متعلقة

قفراش: مصر وقفت في ظهر تونس للتحرر من سرطان الغنوشي والإخوان|فيديو

بـ 503 ملايين دولار.. تونس تدفع قسطا من ديونها الخارجية

من قصر قرطاج .. مصر تعلن وحدة المصير مع تونس.. ماذا دار في لقاء سامح شكري مع قيس بن سعيد|صور

ترشيحاتنا

تونس .. جمعية القضاة تعلق على قرار الإقامة الجبرية بحق قاضِ بارز سابق

أمل جديد في علاج أورام المخ.. بريطانيا تجري دراسة لقتل الخلايا السرطانية

اللقطة.. حكمها وأنواعها وماذا تفعل إذا وجدتها

السعودية .. شرطة جازان تقبض على مواطن أطلق النار أثناء القيادة

بسعر منخفض ومواصفات تنافسية.. هاتف ذكي جديد من فيفو يستهدف الشباب

بيجو تطلق نسخة VIP من السيارة Traveller في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ