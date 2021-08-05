عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة ناجى تنتظر طرح " كيدهن عظيم " خلال ساعات

مروة ناجى
مروة ناجى

تعيش الفنانة مروة ناجى حاليا حالة من النشاط الفنى المكثف، حيث تنتظر طرح أحدث كليباتها " كيدهن عظيم " المقرر عرضة خلال ساعات عبر القناة الرسمية لمروة ناجى على موقع التواصل الإجتماعى اليوتيوب، ومن المقرر طرح الكليب غدا أيضا على جميع المنصات الموسيقية، وسيتم عرضة تباعا على العديد من القنوات الفضائية المصرية والعربية

" كيدهن عظيم " من كلمات محمود القبانى وألحان محمد صبرى وتوزيع جمال فتحى ومن إخراج محمد عواد ، وقد إستغرقت الفنانة مروة ناجى ما يقرب من 22 ساعة  لتصوير الكليب بمنطقة المقطم .

 وقد طرت ناجى مؤخرا البوست الدعائى لكليب " كيدهن عظيم " بالتزامن مع طرح البرومو الدعائى له ، والذى حقق إقبالا جماهيريا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك ويوتيوب. 

مسرحية " ألمظ وسى عبده "

من جهه أخرى تنتهى الفنانة مروة ناجى الليلة من عرض مسرحية " ألمظ وسى عبده " بمدينة الإسكندرية والتى إستمر عرض المسرحية بها على مدار 15 ليلة متتالية على مسرح " محمد عبد الوهاب " , وحققت المسرحية إقبالا جماهيريا كبيرا منذ الليلة الأولى من عرضها.

كيدهن عظيم .. تفاصيل أحدث أعمال مروة ناجي القادمة

مروة ناجي تكشف تفاصيل ألمظ وسي عبده وهذا موقفها من المهرجانات (حوار)

وأكدت الفنانة مروة ناجى أن جميع تذاكر الليلة الأخيرة من المسرحية قد نفذت بالكامل منذ صباح اليوم , وأن الليلة ستكون " كاملة العدد " , حيث أنه من المقرر حضور القبطان عمر عز الدين والقبطان نبيل عبد الوهاب الأبطال الحقيقيين لعملية تدمير"  المدمرة إيلات " , وقنصل فلسطين حسام الدباس واللواء محمد نور الدين أحمد بطل ملحمة كبريت الحربية و المهندس عوف همام رئيس مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية , والمايسترو سامح إبراهيم قائد فرقة أبو قير للموسيقى العربية . والمايسترو محمود أبو زيد قائد فرقة تذوق الموسيقى والإبداع وفرقته الموسيقية , والفنان القدير عثمان محمد على ونخبه كبيرة من رجال الصحافة والإعلام ورؤساء التحرير . مسرحية " ألمظ وسى عبده " بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، طارق راغب ، محمد عمر ، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، نورهان صالح ، محمد هلال ، والطفلة ملك مازن، بالمشاركة الصوتية و السينمائية لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب .

" ألمظ وسى عبده " من تأليف وأشعار د . مصطفى سليم وإخراج مازن الغرباوى ‏.‏

مروة ناجي اخبار مروة ناجى اعمال مروة ناجى اغانى مروة ناجى اغنية كيدهن عظيم

موضوعات متعلقة

حرب الإعلامي والفنان .. حكاية الأزمة بين محمد رمضان وعمرو أديب

شمسية و4 كراسي.. تفاصيل أزمة حمو بيكا بسبب مسرحية أشرف عبد الباقي

أخبار الفن| رحيل الفنانة فتحية طنطاوي.. شائعات وفاة أحمد السقا تنتشر

سعر خيالي لـ الروب.. تفاصيل جلسة تصوير سمية الخشاب الأخيرة

ترشيحاتنا

توقيع اتفاقية شراكة بين إن آي كابيتال والهيئة القومية للبريد

أولمبياد طوكيو.. التعادل 7-7 يحسم أول ربع ساعة من مباراة مصر وفرنسا

ميدو يكشف سر فوز الأهلى الصعب على وادى دجلة

تلال الفسطاط.. محافظ القاهرة يكشف ل "صدى البلد" مخطط تطوير عزبة أبو قرن بعد إزالتها.. شاهد

خلى بالك.. أصحاب العمل يواجهون الحبس وغرامة 20 ألف جنيه حال ارتكابهم هذه المخالفات

أولمبياد طوكيو.. رضوي السيد تخسر من بطلة كازاخستان في منافسات الكوميتيه للكاراتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

3 أسباب وراء إضاءة لمبة محرك سيارتك .. تعرف عليهم

هل زواج الرجل من امرأة زنا بها يسقط الذنب ؟ .. أمين الفتوى يجيب

تجنبوا الشمس.. اليوم ذروة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ