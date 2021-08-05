"الضرائب": إحالة 53 شركة غير ملتزمة بالفاتورة الإلكترونية للنيابة

صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة 10 شركات أخري بمركز كبار المموليين غير ملتزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة هذا الاسبوع، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا علي الإستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة .



وقال عبد القادر، إن الشركات العشر التى تمت إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالإشتراك ، وقبل إتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم تحويلهم للنيابة، مشيراً إلى أنه بذلك بلغ عدد الشركات التى تم إحالتها للنيابة لعدم إلتزامها بالإنضمام للمنظومة بمراحلها الثلاثة إلي 53 شركة حتى الأن، منها 23 شركة لم تلتزم بالإنضمام للمنظومة فى مرحلتيها الأولى والثانية و30 شركة لم تلتزم بالإنضمام للمنظومة فى المرحلة الثالثة لها، مشددا على استمرار المصلحة فى إتخاذ إجراءات التحويل إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً .



وأكد عبد القادر، إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .



وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.



وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

[email protected]



هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى

https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php



ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين ، وأعقب ذلك صدور قرار رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من ١٥ /٩ / ٢٠٢١.