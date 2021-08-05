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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الإدريسي يوضح التحديات التي واجهتها الدولة المصرية لتطوير قناة السويس

الدكتور علي الإدريسي،
الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة منذ ست سنوات كان لديها الإرادة والرغبة فى التطوير بقناة السويس، بما تمثل أهمية كبيرة سواء على مستوى الاقتصاد المصري والتجارة الدولية.

وأضاف "الإدريسي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك اهتمام لدي العالم كله بتطوير القناة نتيجة موقعها الجغرافي المتميز وربطها بين الشرق والغرب، وبالتالي ذلك التطوير أحتاج لتطوير، وهذا التمويل حدث من قبل المصريين.

وتابع أنه  في خلال الست سنوات كان هناك تحديات من المفترض على الدولة المصرية التغلب عليها للقناة، منها تخفيض عدد ساعات الانتظار بها، والذى تم إنجازه بالفعل خلال الفترة الماضية، إضافة إلى زيادة العمق الخاص بالقناة.

 

وأكد أنه كان هناك تحديات لتحويل قناة السويس لمنطقة لوجستية تستطيع تقديم خدمات بشكل أكبر، حيث أنها واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد الأجنبي التي لا تؤدي لأى تكلفة أو دين.

مستوى الاقتصاد المصري التجارة الدولية قناة السويس تطوير القناة تحديات الدولة المصرية

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