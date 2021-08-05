بهوت شورت.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت هوت شورت مليء بالورود، وتوب باللون البيج الفاتح، وأضافت لمسات جمالية من الاكسسوارات والميك اب.

كليب ارقص

وطرحت الفنانة نوال الزغبي، أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.

تعرضت المغنية اللبنانية نوال الزغبي لوعكة صحية ، نقلت على أثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم قبل عودتها إلى الفندق الذي تقيم به في سوريا.

قصة تسمم نوال الزغبي

أحيت نوال الزغبي حفلا غنائيا كبيرا، في ريف العاصمة السورية دمشق، تألقت فيه بإطلالة بيضاء بعد سنوات من الغياب بسبب أوضاع الحرب في سوريا.

وعقب انتهاء الحفل نقلت العديد من مواقع الفن اللبنانية خبر تسمم نوال الزغبي ، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التغريدة الأولى لنوال الزغبي تعلن شفاءها

نشرت نوال الزغبي تغريدة حول تفاصيل حالتها الصحية قائلة: "الحمد لله صرت أحسن ومرقت على خير.. خرجت من المستشفى.. شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير".