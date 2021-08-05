تانى علبة سجاير.. تامر علي يترقب طرح أحدث أغانيه

يستعد المطرب والملحن تامر على، لطرح أغنية جديدة بعنوان "تانى علبة سجاير"، من كلمات محمد عطية، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

أغنية عيني ع الجمال

وكان تامر علي طرح مؤخرا أغنية "عيني ع الجمال"، وهى من ألحانه، وكلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع ومكساچ يحيي يوسف، وأغنية «ما قصرتش زمان» وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف.

تامر علي

كلمات أغنية عيني ع الجمال

عيني، عيني على الجمال

من نظرة أنا قلبي مال

ما أحلى عينيك الجمال

حبيت طريقتك في الكلام

داري، داري الناس تشوف

البراءة والكسوف

ده إنت من بين الألوف

القلب يرتاح لك قوام

عيني، عيني على الجمال

من نظرة أنا قلبي مال

ما أحلى عينيك الجمال

حبيت طريقتك في الكلام

داري، داري الناس تشوف

البراءة والكسوف

ده إنت من بين الألوف

القلب يرتاح لك قوام

والليلة، الليلة، الليلة عيد

الليلة عيد

والليلة، الليلة حبيت جديد

الليلة عيد

والليلة عيد، الليلة عيد، الليلة عيد

الليلة عيد

والليلة، الليلة، الليلة عيد

الليلة عيد

والليلة، الليلة حبيت جديد

الليلة عيد

والليلة عيد، الليلة عيد، الليلة عيد

الليلة عيد

ثاني، ثاني النظرة دي

ثاني، ثاني الضحكة دي

بتفاجئني ولا إيه

أنا قلبي مش قدك حرام

آه يا روحي عليك قبول

ده إنت خلتني في ذهول

علمتني عينيك أقول

ولسه ما شبعتش علام

والليلة، الليلة، الليلة عيد

الليلة عيد

والليلة، الليلة حبيت جديد

الليلة عيد

والليلة عيد، الليلة عيد، الليلة عيد

الليلة عيد

والليلة، الليلة، الليلة عيد

الليلة عيد

والليلة، الليلة حبيت جديد

الليلة عيد

والليلة عيد، الليلة عيد، الليلة عيد

الليلة عيد

أنا أراهن حد شاف

الجمال ده في اختلاف

عيني باردة عليك وأخاف

ما تجيش تزورني في المنام

والليلة، الليلة، الليلة عيد

الليلة عيد

والليلة، الليلة حبيت جديد

الليلة عيد

والليلة عيد، الليلة عيد، الليلة عيد

الليلة عيد

والليلة، الليلة، الليلة عيد

الليلة عيد

والليلة، الليلة حبيت جديد

الليلة عيد

والليلة عيد، الليلة عيد، الليلة عيد

الليلة عيد

فريق عمل ألبوم تامر علي

تامر على تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطية، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبد المنعم.

يذكر أن تامر على يُعد واحداً من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.