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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

صرف 1.1 مليون جنيه منح رعاية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 831 شاباً، منهم 18 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 984 شابا ، فضلاً عن توفير 699  فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 525 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وقامت بالإنتهاء من صرف منحة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية  بواقع مليون و 109 ألف جنيه لـ 1109 عمال  .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية بحفظ ترخيص عمل لأجنبي ، وتجديد ترخيص عمل لـ 4 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة ، كما تم الانتهاء من الدورة التدريبية السابعة على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 20 متدربة  .

وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشى العمل على   429   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 46 محضراً، وعمل ندوتين توعية للعاملين .

 أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 74 منشأة ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 56 منشأة يعمل بها 7093 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 108 شكوى علاقات عمل ، وتم تسوية 38 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 21  شكوى  ، وتبقى 49  شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

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IMG_7011
محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر تعيين 831 شابا منهم 18 من ذوى القدرات الخاصة كعب العمل التفتيش على 74 منشأة

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