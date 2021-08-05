عاجل
الرئيس الأمريكي يصف مقتحمي مبنى الكونجرس في يناير الماضي بـ"المتطرفين والإرهابيين" أخبار التعليم.. ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد.. تنسيق الجامعات 2021|الدبلومات الفنية.. اعرف إزاي تنجح في اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية مصر تستضيف مقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي..الجزار: الاتفاقيتان تؤكدان الدور الريادي لمصر على الصعيدين الدولي والإقليمي أخبار التوك شو.. خبر محزن للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد.. وتحذير بشأن فيروس كورونا حكم التأخر عن صلاة الجمعة بعذر أو بدون عذر .. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أحمد راتب
أحمد راتب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان الراحل أحمد راتب والتي ظهر فيها بالملابس الداخلية في الشارع ما تسبب في بكاء ابنته ومهاجمتها رواد التواصل الاجتماعي .

شاهد الفيديو 

مشوار  أحمد راتب الفني 


ولد الفنان الراحل أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949، وظهرت موهبته التمثيلية في المدرسة، وعقب التحاقه بكلية الهندسة تركها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على درجة البكالوريوس.

 

بداية أحمد راتب 


وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما وشارك في عدة أعمال سينمائية لكنه كان القاسم المشترك في عدة أفلام مع الفنان عادل إمام ، ومن أشهر أعماله المال والبنون وسك على بناتك ومحترم إلا ربع والسفارة في العمارة.

 

أهم أعمال أحمد راتب 

وقدم عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات وحتى الآن، منها: واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، عمارة يعقوبيان، كما تميز في المسلسلات التليفزيونية، منها السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي ومسرحية الزعيم. 

 

وفاة أحمد راتب 

تعرض أحمد راتب، قبل أسبوع من وفاته وتحديدا بعد عرض مسرحيته الأخيرة "بلد السلطان" لأزمة قلبية، نتيجة خطأ طبي تعرض له قبل وفاته بعدة أشهر ودخل على أثره المستشفى، وتدهورت حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وكان الراحل قد أصيب ببعض الآلام في الصدر، وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بمياه على الرئة، وكان ذلك في أثناء عرض مسرحيته "بلد السلطان".

 

ووصف الطبيب له بعض الأدوية التي من شأنها إزالة المياه من على الرئة في الحال والتخلص منها في حال مداومته على تعاطي هذه الأدوية ولكن نسي الطبيب أن يخبره بموعد التوقف عن تناولها، لأنها من شأنها أن تتخلص من المياه الضرورية والمفيدة في الجسم حال استعمالها لأكثر من ثلاثة أشهر وتحديدًا بعد التخلص من المياه الزائدة وهو الخطأ الذي دفع راتب حياته ثمنًا له.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ازمة صورة احمد راتب بالملابس الداخلية والتي تسببت في بكاء ابنته من خلال الفيديوجراف التالي..

شاهد الفيديو 

أحمد راتب ابنته الداخلية بالملابس الداخلية صورة

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

فيديوجراف.. حلم مستحيل.. شريهان تروي معاناة ولادتها الأخيرة

ترشيحاتنا

أغرب الحقائق عن كبرى شركات تصنيع السيارات

بعد رحيل ميسي .. جماهير برشلونة تتوافد على ملعب الكامب نو

نشرة التحقيقات|متى تتوقف إسرائيل عن استباحة الأراضي العربية؟|145 عاما على ميلاد الأهرام

أخبار الرياضة .. الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

الأولمبية المصرية: منتخب إسبانيا فى المتناول.. على لاعبي مصر حصد البرونزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

محافظة الجيزة:غلق كلي للطرق والمحاور المؤدية لخط سير موكب مركب الملك خوفو

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ