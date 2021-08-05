فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنان الراحل أحمد راتب والتي ظهر فيها بالملابس الداخلية في الشارع ما تسبب في بكاء ابنته ومهاجمتها رواد التواصل الاجتماعي .

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مشوار أحمد راتب الفني



ولد الفنان الراحل أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949، وظهرت موهبته التمثيلية في المدرسة، وعقب التحاقه بكلية الهندسة تركها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على درجة البكالوريوس.

بداية أحمد راتب



وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما وشارك في عدة أعمال سينمائية لكنه كان القاسم المشترك في عدة أفلام مع الفنان عادل إمام ، ومن أشهر أعماله المال والبنون وسك على بناتك ومحترم إلا ربع والسفارة في العمارة.

أهم أعمال أحمد راتب

وقدم عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات وحتى الآن، منها: واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، عمارة يعقوبيان، كما تميز في المسلسلات التليفزيونية، منها السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي ومسرحية الزعيم.

وفاة أحمد راتب

تعرض أحمد راتب، قبل أسبوع من وفاته وتحديدا بعد عرض مسرحيته الأخيرة "بلد السلطان" لأزمة قلبية، نتيجة خطأ طبي تعرض له قبل وفاته بعدة أشهر ودخل على أثره المستشفى، وتدهورت حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الراحل قد أصيب ببعض الآلام في الصدر، وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بمياه على الرئة، وكان ذلك في أثناء عرض مسرحيته "بلد السلطان".

ووصف الطبيب له بعض الأدوية التي من شأنها إزالة المياه من على الرئة في الحال والتخلص منها في حال مداومته على تعاطي هذه الأدوية ولكن نسي الطبيب أن يخبره بموعد التوقف عن تناولها، لأنها من شأنها أن تتخلص من المياه الضرورية والمفيدة في الجسم حال استعمالها لأكثر من ثلاثة أشهر وتحديدًا بعد التخلص من المياه الزائدة وهو الخطأ الذي دفع راتب حياته ثمنًا له.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ازمة صورة احمد راتب بالملابس الداخلية والتي تسببت في بكاء ابنته من خلال الفيديوجراف التالي..

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