حقيقة تعليق سلطنة عمان لحظر التجوال في البلاد

نفى حساب “عمان تواجه كورونا” الرسمي الذي يديره مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام صحة ما يتم تداوله عن صدور بيان جديد للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد بإنهاء حظر حركة الأفراد والمركبات.

وكانت سلطنة عمان، في وقت سابق ، أعلنت استمرار العمل بالحظر الجزئي في البلاد حتى إشعار آخر، للحفاظ على مؤشر انخفاض إصابات ووفيات فيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات فيروس كورونا، قرارًا باستمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، مع تقليص مدته ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، حتى إشعار آخر.

وكانت سلطنة عمان قررت في يونيو الماضي، تخفيف قيود الإغلاق والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وسمحت بإعادة فتح المساجد، والأنشطة التجارية والمتنزهات والشواطئ وحرية التنقل البري بين دول الخليج.

وأصدرت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس الأربعاء، بيانا هاما للأشخاص الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة: إنها ستبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح بداية من يوم الأحد 1 أغسطس لمن أكمل 10 أسابيع من تاريخ الجرعة الأولى.